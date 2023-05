Coletiva Mãe Artista abre inscrições gratuitas para seminário; saiba detalhes

A- A+

A partir destas segunda-feira (8), em celebração ao Dia das Mães, a Coletiva Mãe Artista realiza o "2° Seminário Conversas sobre Artes e Maternagens - Mãe, deixe a peteca cair". Com acesso gratuito, interessados em participar podem realizar inscrições via Sympla.



O seminário acontece até a quarta-feira (10) em encontros on-line, com atividades que integram o projeto 'Pequeno Manual de Sobrevivência para Mães Artistas" - viabilizado sob incentivo do Funcultura-PE.



A ideia do evento é promover momentos de escutas, falas e trocas acerca das questões que emergem na relação entre corpo-mãe, a maternagem, a produção artística e o contexto patriarcal vigente.





De acordo com Iara Sales, artista de dança, pesquisadora, mãe-artista e idealizadora do seminário, os encontros "irão propor reflexão sobre como as experiências de maternagens servem não só a quem gesta, para e cuida, mas também à sociedade como um todo".

Crédito: Rafaela Kalafa Rita



O Seminário

Ministrado em formato de palestras-performances virtuais, o seminário terá participação de mães-artistas integrantes da Coletiva Mãe Artista. São elas: Cecília Carvalho (MG/BA); Daiana Carvalho (SP); Iara Sale (PE); Isa Flor (DF/BA); Janahina Cavalcante (CE/BA); Jocarla Gomes (BA/SP); Lucimar Cerqueira (BA); Maíra Tukui Ribeiro (BA); Milena Mariz (BA) e Rafaela Kalaffa (DF).



A programação vai ser compartilhada em três eixos:



- Segunda-feira, 8 de maio, 20h30:



- "Pró-criar outros mundos possíveis. Conseguimos descolonizar a solidão materna?"

- Mães-Artistas palestrantes: Maíra Tukui Ribeiro, Milena Mariz e Rafaela Kalaffa

- Mediação: Janahina Cavalcante

- Terça-feira, 9 de maio, das 19h às 20h30:



- "Criar e cuidar: eu existo mãe artista?"

- Mães-Artistas palestrantes: Cecília Carvalho, Janahina Cavalcante e Lucimar Cerqueira

- Mediação: Maíra Tukui Ribeiro

- Quarta-feira, 10 de maio, das 19h às 20h30:



- "Sobreviver e (re)existir: eu deixo a peteca cair?"

- Mães-Artistas palestrantes: Daiana Carvalho, Iara Sales, Isa Flor e Jocarla Gomes

- Mediação: Jocarla Gomes

Serviço

2° Seminário Conversas sobre Artes e Maternagens - Mãe, deixe a peteca cair



Quando: Segunda (8) a quarta-feira (10)

Onde: On-line via plataforma Zoom Meeting



Inscrições gratuitas no Sympla



Informações no instagram: @mae.artista





