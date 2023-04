A- A+

artesanato Coletivo Amostradas organiza feira "Mainha", uma edição especial para o dia das mães Cinquenta marcas lideradas por mulheres já confirmaram presença no evento

Nos dias 29 e 30 de abril, o Coletivo Amostradas realiza uma Feira Colaborativa de Artesanato, intitulada de “Mainha”, em homenagem ao dia das mães. O Evento aontece no Mercado Eufrásio Barbosa, no Largo do Varadouro, Olinda.

A feira vai contar com produtos exclusivos para presentear às mães, de 50 marcas que já confirmaram presença no evento, todas encabeçadas por mulheres.

Para Vanusa Holanda, produtora cultural, artesã e fundadora do Coletivo Amostradas a Feira Mainha é um encontro fundamental para o fortalecimento dos laços entre as artesãs.

“É importante também por visibilizar nossos trabalhos, gerar renda e alcançar o empoderamento por meio da arte. Viver de arte é uma realidade mais acolhedora quando estas mulheres se reunem”, afirma a organizadora do evento.

SERVIÇO

Feira Colaborativa de Artesanato “Mainha”

Quando: Sábado (29) e domingo (30), das 12 às 20h

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, Olinda

Entrada Gratuita

