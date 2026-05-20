Coletivo Asteroides em Movimento lança sua primeira coletânea nesta quinta-feira (21)
"Asteroides em Movimento Ao Vivo no MAB" foi gravado no Museu da Abolição, no Recife, e reuniu banda independentes
O coletivo Asteroides em Movimento lança sua primeira coletânea musical nesta quinta-feira (21), em evento no Bar Super 8, às 20h. O projeto reúne bandas independentes pernambucanas em uma celebração da música autoral.
Intitulado “Asteroides em Movimento Ao Vivo no MAB”, o registro foi gravado no Museu da Abolição, no Recife. Participam da coletânea as bandas Varadouro Attack, Tao Rock Band, Colírio Elétrico, Impacto Verbal, Ugo Barra limpa & Banda, Girimum & Seus Machiches, Ugly Boys e Surreal Clube.
O Colírio Elétrico, por exemplo, apresenta a faixa “Dono da Razão Matemática”, que faz uma crítica ao excesso de frieza e automatização do mundo contemporâneo. Durante o evento de lançamento, haverá pocket show, projeção de clipes e roda de diálogo aberta ao público.
Serviço:
Lançamento da coletânea “Asteroides em Movimento Ao Vivo no MAB”
Quando: quinta-feira (21), às 20h
Onde: Bar Super 8 - Rua Mamede Simões, 144, Boa Vista, Recife
Entrada gratuita
Informações: @asteroides_movimento