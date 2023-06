A- A+

MÚSICA Coletivo BoiKOT lança "Cavalo do Cão", influenciados pela música de Siba A obra usa trechos da "Trincheira da Fuloresta" no estilo PsyMangue

Os jovens pernambucanos Indigo e Surke, do Coletivo BoiKOT, do Recife, lançam uma releitura da música “Trincheira da Fuloresta”, de Siba e A Fuloresta. Já disponível nas plataformas digitais, a faixa leva o nome de “Cavalo do Cão” e é embalada pelo PsyMangue, vertente do Psytrance (forma de música eletrônica) que surgiu em Pernambuco para reverenciar a cultura popular mesclando trance e raízes nordestinas.

“Com a autorização de Siba para colocarmos o som nas mídias digitais, ‘Cavalo do Cão’ nasce de um sentimento de trazer mais referências da história da nossa cultura e do nosso berço para dentro do Dark Psytrance”, define Paulo Neto (Indigo).

A versão original “Trincheira da Fuloresta” existe desde 2002. Há mais de dez anos sendo tocada pelo mundo afora, a música já foi apresentada em shows da banda Nação Zumbi, com participação de Siba e A Fuloresta, projeto pernambucano autoral.

“Assim como o Manguebeat trouxe para a sua geração uma nova roupagem para a cultura popular pernambucana, lutamos por um Psytrance que tenha mais a cara do nosso povo, descentralizando da Europa e mostrando que temos a música como transe há muitos anos em Pernambuco”, destaca Lucas Ferraz (Re-Surge), que forma dupla com Leonardo Cabral (Groark) no projeto Surke.

Com o PsyMangue, ambos participaram de festivais expressivos de eletrônica em diversos estados do Brasil, como Pulsar Festival em Minas Gerais, Universo Paralello na Bahia, Origens Gathering no Rio Grande do Sul, entre outros.

