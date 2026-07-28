Coletivo promove exibição gratuita de filmes em prol da reabertura do Cine Olinda

Fechado há pelo menos quatro décadas, o 'Cine Olinda' vai ganhar o apelo de sessões gratuitas de filme em prol de sua reabertura, neste sábado (1º).



A ação é promovida pelo Coletivo CineRuaPe, e as sessões de cinema são do projeto Cineclube CineRua. A programação acontece em frente ao equipamento cultural da cidade, às 18h.

"Esse Cinema Não Possui Saídas de Emergência", de Mia Aragão e "Onde Começa um Rio", de Julia Karam, Maiara Mascarenhas, Maria Cardozo e Pedro Severien, serão as produções exibidas no local.



Na narrativa, personagens e histórias relacionadas aos cinemas de rua de Pernambuco.

Sem data

Apesar de já ter ocorrido tratativas promovidas pela prefeitura da cidade para reforma do prédio que abriga o cinema em Olinda, com empressas vencedoras de licitação, o equipamento segue sem data definida para reabertura, com o prédio fechado e sem uso.

Anúncios de parcerias entre governo estadual e município também vieram à tona, mas sem andamento concreto.

Com funcionamento a partir de 1911, em princípio como Cine Theatro, o espaço passou a ser chamado de Cine Olinda anos depois.

CineRua

Idealizado com o intuito de levar às ruas pernambucanas exibições de filmes, transformando espaços públicio em ambientes de encontro e memória, o Coletivo CineRuaPe tem como mote a luta pela preservação da memória e também pela reabertura dos cinemas de rua, a exemplo do Cine Olinda.

Para 2026, o Coletivo vai passar por cidades diversas, incluindo equipamentos localizados da Região Metropolitana do Recife até o Sertão pernambucano - em Arcoverde, o Cine Rio Branco é um dos focos da passagem do projeto de exibição do grupo, por exemplo.



O Coletivo tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura e do Governo de Pernambuco, contando em cada cidade pela qual passa o coletivo, com apoio de parceiros.

Depois de Olinda...

Depois da passagem por Olinda, o Coletivo segue para o Cine Iracema, em Vitória de Santo Antão, no dia 26 de agosto.

Goiana, na Mata Norte, e Arcoverde, no Sertão, recebem as sessões respectivamente nos dias 12 e 26 de setembro.

E no Recife, será no Cine AIP a chegança do grupo, em 25 de outubro.

SERVIÇO

Cineclube CineRua, em Olinda

Quando: Sábado, 1º de agosto, às 18h

Onde: em frente ao Cine Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, s/n, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @cineruape