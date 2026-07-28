Coletivo promove exibição gratuita de filmes em prol da reabertura do Cine Olinda
Coletivo CineRuaPe leva para frente do centenário cinema olindense, neste sábado, 1º de agosto, sessões pela reabertura do equipamento na cidade
Fechado há pelo menos quatro décadas, o 'Cine Olinda' vai ganhar o apelo de sessões gratuitas de filme em prol de sua reabertura, neste sábado (1º).
A ação é promovida pelo Coletivo CineRuaPe, e as sessões de cinema são do projeto Cineclube CineRua. A programação acontece em frente ao equipamento cultural da cidade, às 18h.
"Esse Cinema Não Possui Saídas de Emergência", de Mia Aragão e "Onde Começa um Rio", de Julia Karam, Maiara Mascarenhas, Maria Cardozo e Pedro Severien, serão as produções exibidas no local.
Na narrativa, personagens e histórias relacionadas aos cinemas de rua de Pernambuco.
Sem data
Apesar de já ter ocorrido tratativas promovidas pela prefeitura da cidade para reforma do prédio que abriga o cinema em Olinda, com empressas vencedoras de licitação, o equipamento segue sem data definida para reabertura, com o prédio fechado e sem uso.
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Anúncios de parcerias entre governo estadual e município também vieram à tona, mas sem andamento concreto.
Com funcionamento a partir de 1911, em princípio como Cine Theatro, o espaço passou a ser chamado de Cine Olinda anos depois.
CineRua
Idealizado com o intuito de levar às ruas pernambucanas exibições de filmes, transformando espaços públicio em ambientes de encontro e memória, o Coletivo CineRuaPe tem como mote a luta pela preservação da memória e também pela reabertura dos cinemas de rua, a exemplo do Cine Olinda.
Para 2026, o Coletivo vai passar por cidades diversas, incluindo equipamentos localizados da Região Metropolitana do Recife até o Sertão pernambucano - em Arcoverde, o Cine Rio Branco é um dos focos da passagem do projeto de exibição do grupo, por exemplo.
O Coletivo tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura e do Governo de Pernambuco, contando em cada cidade pela qual passa o coletivo, com apoio de parceiros.
Depois de Olinda...
Depois da passagem por Olinda, o Coletivo segue para o Cine Iracema, em Vitória de Santo Antão, no dia 26 de agosto.
Goiana, na Mata Norte, e Arcoverde, no Sertão, recebem as sessões respectivamente nos dias 12 e 26 de setembro.
E no Recife, será no Cine AIP a chegança do grupo, em 25 de outubro.
SERVIÇO
Cineclube CineRua, em Olinda
Quando: Sábado, 1º de agosto, às 18h
Onde: em frente ao Cine Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, s/n, Carmo, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @cineruape