A- A+

Teatro Coletivo de teatro "Resta 1" ocupa a cidade com oficina gratuita e trabalho cênico; saiba mais Grupo vem do sucesso do espetáculo "Alguém para fugir comigo", passou por festivais como Ao Teatro!, Palco Giratório, Trema, Cena cumplicidades, Mostra Outubro ou Nada, e Janeiro de Grandes Espetáculos

Na última etapa de execução de projeto de pesquisa, o coletivo de teatro Resta 1 oferece uma oficina de dança de rua gratuita no Recife, com o artista, coreógrafo, dançarino e professor Bboy IceChrisz, dos dias 26 a 30 de junho, às 19h, no espaço Magiluth.

Para participar, basta enviar nome completo, e-mail e telefone para o [email protected] e aguardar o retorno, que será por ordem de inscrição (cada oficina conta com 12 vagas). Além disso, o grupo abre seu processo de criação com uma demonstração de trabalho no dia 29 de julho, com a mostra "Baderna: corpo insurgente".

O coletivo vem do sucesso do espetáculo "Alguém para fugir comigo", desenvolvido em fragmentos, seguindo uma narrativa não linear evidenciando a crise ética, social e humana, presente na história. Desde a sua estreia em 2017, passou por festivais como Ao Teatro! (Portugal), Palco Giratório, Trema, Cena cumplicidades, Mostra Outubro ou Nada e Janeiro de Grandes Espetáculos, no qual foi premiado nas categorias de melhor iluminação, direção, espetáculo, dramaturgia e elenco, e recebeu ainda o prêmio de "Melhor qualidade artística" no Cenym, em 2019.

Foi quando se concebeu o "Baderna: corpo insurgente", que propõe um percurso de fomento a um novo espetáculo, com maior proximidade e troca com a comunidade, viabilizando ações que contemplam estudo teórico, imagético, leituras, debates, oficinas e experimentações cênicas, com parte das atividades restritas ao Coletivo e parte sendo aberta à participação de estudantes, professores, pesquisadores e interessados na área artística.

A pesquisa foi pensada a partir do desejo de investigar a potência do corpo do intérprete na revolta. Quais são os dispositivos desse corpo? O que ativo no meu corpo quando me revolto? A linguagem fragmentada continua, assim como a criação a partir de múltiplas vozes em busca de respostas no corpo, não apenas nas palavras.

O projeto, aprovado em edital Funcultura 2018/2019, está em sua última etapa e, para finalizar essa jornada, que foi adaptada em virtude da pandemia de Covid-19, o grupo partilha também uma mostra de processo referente à pesquisa do novo trabalho cênico, no dia 29 de julho.

Veja também

transfobia Bruno x Lisa: MP pede abertura de inquérito policial contra sertanejo por transfobia