Luiza Sonza "Colha tudo que plantou", escreveu Luisa Sonza dias antes de anunciar traição e término com Chico Cantora anunciou traição e término de relacionamento em participação no programa 'Mais Você', da TV Globo; relacionamento durou dois meses

"Que colha tudo o que você plantou", escreveu Luiza Sonza no X (antigo Twitter) dois dias antes de confirmar o fim do relacionamento com o influenciador digital e investidor de bitcoins Chico Veiga, de 27 anos, em entrevista durante o "Mais Você", da TV Globo. Emocionada, a artista de 25 anos leu — ao vivo, diante da apresentadora — um texto em que detalha a dor do término do relacionamento, que durou quatro meses. Em seu novo álbum, lançado recentemente, ela havia dedicado uma música (intitulada "Chico") para o niteroiense.

"Só quem já foi traída sabe a dor que se sente. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar na pessoa, é toda sua entrega, amor jogados fora. Intensa demais?", questionou-se a cantora, durante o depoimento, que também fez Ana Maria Braga derramar lágrimas. "Quando você é traída, é como se a traição já não bastasse... (Os homens) nos colocam como louca, invalidando tudo o que a gente acredita, e mentem olhando no olho, como se a gente fosse uma ameba. Eles acreditam que somos burras, e que nada é grave. Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada", acrescentou ela, referindo-se diretamente a Chico Moedas.

"Eles (os homens) acreditam que somos burras, frágeis e fáceis de convencer e de manipular. E que o mundo é deles, e eles podem tudo. Que nada é grave. E que, 'sabe, como é?, homem é assim'. Hoje, vocês (homens) não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham, muitas vezes, nem para onde ir, acabando por ter que ficar com um traidor dentro de casa", prosseguiu a cantora, em seu discurso.

"Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vez eu não queira. Mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira. Porque você aquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus, por mim e por todas nós. E, antes de ir, quero te responder que escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você", concluiu ela, diante de Ana Maria Braga chorando.

Traição

Segundo a coluna Splash, do site Uol, os rumores de crise no relacionamento começaram após Luísa desconfiar que havia sido traída.

A traição teria acontecido no banheiro do bar Galeto Sat's, em Botafogo, segundo o colunista Leo Dias. Na última quinta-feira, a cantora teria se encontrado com Chico no bar Quartinho, também em Botafogo, para discutir a relação. Ainda de acordo com o Splash, ela teria saído da conversa “aos prantos”.

Quem é Chico Moedas?

Chico nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, tem 400 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Em entrevista recente ao PodcatsDelas, ele disse que chegou a ficar um dia em um emprego, onde ganharia R$ 1,3 mil, mas saiu, pois era burocrático e ele queria mais: “A ideia de trabalhar oito horas por dia todos os dias da semana me angustiava. Eu queria não trabalhar, mas para fazer isso sabia que tinha que ter dinheiro”. Aí, como ele conta, “veio a luz”. E ele começou a investir em bitcoin. “Investi R$ 10 mil do meu pai e, em 15 dias, ganhei R$ 5 mil. A partir daí, tudo mudou”.

Ele adquiriu fama na internet ao aparecer como colaborador em vídeos do youtuber Casimiro, de quem é muito amigo. O jovem pode ser visto em várias participações ao lado do influencer e streamer conhecido como Cazé, sobretudo nas reações bem-humoradas (ou "reacts", como se diz na linguagem da web) de tours por casas luxuosas no Brasil.

Tiktoker de sucesso, o rapaz chamou atenção de Luísa Sonza depois de aparecer no podcast ""Match — O papo", apresentado pela atriz e comediante Valentina Bandeira, há mais ou menos dois meses. "Gente, quem é ele?", comentou a cantora, à época. Mais tarde, o influenciador escreveu, numa publicação da moça: "Pô, covardia". Detalhe: antes, ele havia revelado que usava a tal frase para iniciar flertes. O contato foi então ganhando fôlego.

Como Chico Moedas ficou rico?

Solteiro há três anos — desde que terminou um relacionamento de quase uma década — Chico Moedas sustenta o apelido não à toa. Depois de largar os cursos de Administração e Cinema, sem concluir nenhuma das duas graduações, o jovem investiu o dinheiro do pai em bitcoins, com o aval dele. E descobriu, de maneira própria, um universo rentável.

"Não faço nada. Sou um desastre acadêmico. Tentei fazer algumas faculdades, mas não deu certo", contou ele, no podcast "Match — O papo". "Houve um trabalho de convencimento (para o meu pai deixar eu investir o dinheiro dele em criptomoedas). Investi o dinheiro inteiro. Meu pai era mais radical do que eu. Meu coroa não gostava de investir. E aí comecei um processo de convencimento para arrancar aquele dinheiro de lá (do banco) e investir", explicou. "Não gosto muito de trabalhar. Trabalho, para mim, é desagradável", afirmou, aos risos.

Apesar de ter sido bem-sucedido no investimento, o rapaz não recomenda para quase ninguém a incursão pelo ramo. Ele conta que já passou por vários percalços. "É melhor evitar. As últimas pessoas para quem ensinei (a investir), todas perderam dinheiro", afirmou.

