Acidente com ônibus Colisão envolvendo ônibus da banda de Netto Brito mata três; cantor é sucesso com arrocha Ônibus de artista, que tem música gravada por Simone Mendes e parceria com Felipe Araújo, colidiu com veículo em rodovia na Bahia

O cantor Netto Brito sobreviveu a um acidente que deixou três mortos, na noite do último domingo (27), na BA-046, em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia. O caso aconteceu após uma colisão entre um carro e o ônibus que transportava o artista e os integrantes da banda, que se apresentaria em Salinas da Margarida (BA).

Mas, afinal, quem é Netto Brito?

Netto Brito é um cantor e compositor de arrocha e sofrência, com fama em cidades do interior da Bahia, estado onde mais realiza shows. Com cinco álbuns, o jovem de 19 anos, com carreira incipiente, é conhecido por músicas como "Manda um oi" — seu maior sucesso, que ganhou projeção nacional após ser gravada por Simone Mendes junto a Guilherme e Benuto —, "Moletom" e "Body splash", em parceria com Felipe Araújo.

Do último ano pra cá, Netto Brito chamou atenção do público devido a uma mudança radical no visual. O cantor realizou uma mudança nos hábitos e emagreceu significativamente.

"A gente que é artista tem que passar uma imagem boa para o público. E eu estava me sentindo incomodado com o meu corpo. Estava incomodado com a gordura. E aí eu decidi emagrecer, por estética e por saúde também", explicou ele, em entrevista recente.

Nas redes sociais, a mudança repentina na aparência gerou reações de surpresa entre os fãs. "Emagreceu, e parece um garoto de 16 anos", comentou uma internauta, no Instagram. "Mano, alguém percebeu o quanto ele emagreceu? Parece até outra pessoa", espantou-se outra pessoa. "Emagreceu rapidão", surpreendeu-se mais um internauta.

Após o acidente, Netto Brito veio a público ressaltar que está bem. Ele não sofreu ferimentos. O cantor usou o perfil no Instagram para homenagear e lamentar a morte de Carlos Antônio, a quem chamou de "irmão de estrada".

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas do acidente foram identificadas como:

Robson Carvalho Galvão de Jesus , de 33 anos (estava no carro);

, de 33 anos (estava no carro); Carlos Antônio Souza Ramos , de 42 anos, conhecido como Carlos Bôjo (técnico de som da banda);

, de 42 anos, conhecido como Carlos Bôjo (técnico de som da banda); Leila Lima Santos, que não teve a idade revelada (estava no carro).

Ainda não há informações sobre o que causou a batida. Robson foi arremessado para fora do carro, enquanto Leila ficou presa às ferragens. Já Carlos Antônio chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos.

