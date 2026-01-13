A- A+

DIAGNÓSTICO Colleen Hoover, autora do best-seller 'É Assim Que Acaba', revela diagnóstico de câncer Em outubro, Colleen precisou se afastar de compromissos profissionais para dar início à investigação médica

A americana Colleen Hoover, autora best-seller de livros como "É Assim Que Acaba", foi diagnosticada com câncer. Ela compartilhou a informação pela primeira vez em dezembro, em uma página privada de fãs no Facebook. No início de janeiro, contou mais detalhes sobre o tratamento.

Na época, a autora de 46 anos não chegou a revelar detalhes sobre o tipo de câncer que tinha, mas disse que um tumor havia sido removido cirurgicamente. Ela também contou que faria tratamento com radioterapia, mas não precisaria de quimioterapia

Em outubro, Colleen precisou se afastar de compromissos profissionais para dar início à investigação médica, e não pôde comparecer à estreia do filme Se Não Fosse Você, adaptação de seu livro homônimo.

"Eu simplesmente não estava pronta para compartilhar com ninguém até saber qual seria o resultado", escreveu a autora mais tarde.

No último dia 9, ela atualizou os fãs sobre sua saúde. "Recebi hoje os resultados dos exame do geneticista, que indicam que meu câncer não foi herdado de genes familiares. Também não foi causado pelas duas principais causas do câncer, que são o HPV e o excesso de hormônios", publicou ela no Facebook. "Isso significa que foi muito provavelmente causado por fatores ambientais/estilo de vida, como falta de exercícios, má alimentação e estresse".

Hoover desabafou: "Estou feliz e grata por estar viva, mas odeio vegetais. Odeio ter que levantar do sofá. Odeio suar. Odeio quando a ciência está certa. Se você me vir na academia, nem me diga 'bom trabalho'. Se você me vir em um restaurante comendo frango grelhado e bebendo água, provavelmente estou muito irritada com isso".

Na segunda-feira (12), a autora compartilhou com os seguidores que estava em seu penúltimo dia de radioterapia, com uma foto nos stories do Instagram. "Não posso culpá-los pelo meu cabelo ou expressões faciais", disse, ao elogiar a instituição médica em que realizou o tratamento.

Colleen Hoover lança novo livro

Nesta terça-feira (13), Colleen Hoover está lançando um novo livro, Mulher em Queda, com publicação simultânea no Brasil pela Galera Record. A obra é descrita como "um suspense cheio de reviravoltas".

Depois do sucesso de É Assim Que Acaba nas bilheterias (e o conflito de bastidores que segue se desenrolando entre Blake Lively e Justin Baldoni), mais uma adaptação dos livros da autora chega aos cinemas em 2026: programado para o segundo semestre, o suspense psicológico Verity será estrelado por Dakota Johnson e Anne Hathaway.

Dona de 24 romances e novelas já publicados, Colleen Hoover é considerada um dos maiores fenômenos da literatura da atualidade, tendo vendido mais de 30 milhões de exemplares no mundo, sendo 6 milhões somente no Brasil.



