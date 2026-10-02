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FAMOSOS Como está Colleen Hoover? Escritora revelou câncer em 2025 No início de janeiro deste ano, Colleen compartilhou nas redes sociais que estava nos últimos dias de radioterapia na Texas Oncology, em Dallas

A escritora norte-americana Colleen Hoover voltou a ocupar os holofotes na última quarta-feira, 30, ao prestigiar a estreia de Verity, adaptação cinematográfica de seu best-seller homônimo

Vestindo um longo dourado e sapatos vermelhos, Hoover posou ao lado das estrelas Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett, que integram o elenco do filme.

A aparição ocorre meses depois de a autora revelar que havia sido diagnosticada com câncer e passado por cirurgia e sessões de radioterapia.

O primeiro sinal de que Hoover enfrentava um problema de saúde veio em outubro de 2025, quando ela anunciou que não participaria da estreia da adaptação cinematográfica de Se Não Fosse Você. Na ocasião, disse que precisaria passar por uma "cirurgia inevitável", sem dar mais detalhes.

Em dezembro de 2025, Hoover revelou nas redes sociais que a cirurgia havia sido realizada para a remoção de um tumor e que ela estava concluindo as sessões de radioterapia. A escritora não informou qual era o tipo de câncer nem qual órgão havia sido atingido.

"Então, embora tenha parecido algo enorme e assustador por um tempo e eu tenha perdido a estreia de Se Não Fosse Você e outros momentos importantes da minha carreira e da minha vida pessoal, eu simplesmente não estava pronta para compartilhar com ninguém até saber qual seria o resultado", justificou em dezembro.

No início de janeiro deste ano, Colleen compartilhou nas redes sociais que estava nos últimos dias de radioterapia na Texas Oncology, em Dallas, e que a cirurgia havia sido bem-sucedida.

Segundo a escritora, exames genéticos indicaram que o câncer não veio de fatores hereditários, nem de duas causas comuns como HPV ou excesso de hormônios. "Isso significa que provavelmente foi algo ambiental/de estilo de vida, como falta de exercícios, má alimentação e estresse", explicou Hoover. "Estou feliz e grata por estar viva, mas odeio vegetais. Odeio ter que levantar do sofá. Odeio suar. Odeio quando a ciência está certa", completou.

No fim de janeiro, ela voltou às redes para contar que a doença entrou em remissão. "Só para esclarecer, por causa de algumas manchetes enganosas que fazem parecer que estou à beira da morte… Eu não tenho mais câncer", declarou.

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