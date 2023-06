A- A+

Futebol Colunista afirma que supostas amantes de jogadores da Seleção têm grupo no WhatsApp Nomes como Casemiro, Bruno Guimarães e Antony, que jogam na Inglaterra, estariam envolvidos no caso

Segundo o jornalista Léo Dias, do portal LeoDias.com, mulheres que supostamente seriam amantes de alguns jogadores da Seleção Brasileira de futebol possuem um grupo no Whatsapp em que trocam informações sobre os casos de infidelidade.

De acordo com o colunista, um dos nomes envolvidos seria de Casemiro, atleta do Manchester United, da Inglaterra. Outros jogadores que estariam envolvidos são Antony, também do clube inglês, e Bruno Guimarães, do Newcastle.

Veja também

