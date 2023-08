Colunista Leo Dias se envolve em discussão com motorista de ônibus em Boa Viagem; assista

A- A+

Em um vídeo postado pelo perfil Boa Viagem Ordinário que circula nas redes sociais, o jornalista e colunista de fofoca Leo Dias aparece envolvido em uma discussão no trânsito com um condutor de ônibus.



A imagem mostra o jornalista aparentemente alterado e reclamando de uma suposta colisão do ônibus que danificado seu retrovisor. O vídeo mostra ele mexendo na peça para mostrar o suposto dano e é possível ouvir os passageiros do ônibus que acompanharam o incidente falando que motorista não chegou a encostar no seu veículo.



A discussão interrompeu o tráfego na Avenida Domingos Ferreira, em frente ao supermercado Bompreço.



Confira:

