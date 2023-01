A- A+

Redes sociais Com 13 milhões de seguidores, Mirella Santos tem perfil no Instagram derrubado Influenciadora pernambucana ficou famosa, ao lado da irmã e de MC Loma, com o hit "Envolvimento"

A influenciadora Mirella Santos, que recentemente alcançou a marca de 13 milhões de seguidores no Instagram, perdeu a sua conta na rede social. O perfil da pernambucana teve o perfil desativado nesta segunda-feira (2).

"Me lasquei, chorei, mas é a vida”, afirmou Mirella no perfil da irmã, Mariely Santos. Chorando, a influenciadora voltou a falar sobre o assunto na sua conta reserva.

"Manas, estava eu, bem plena no meu passeio de barco, aproveitando que agora eu estou famosa, e o Instagram derrubou minha conta. Eu tenho 13 milhões [de seguidores]...eu tinha. Gente, eu estou tão triste. Não caiu a ficha ainda", reclamou.



Leia também • Caruaru abre edital para apresentações artísticas no período Pré-Carnavalesco • Boninho revela novo visual dos "dummies" para o "BBB 23" • Escola de Frevo abre inscrições para minicursos gratuitos de dança



Nas redes sociais, muitos usuários reclamaram da derrubada do perfil. Outros levantaram a suspeita de que a própria influenciadora teria deletado a conta para entrar no "BBB 23". O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter. Nas redes sociais, muitos usuários reclamaram da derrubada do perfil. Outros levantaram a suspeita de que a própria influenciadora teria deletado a conta para entrar no "BBB 23". O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter.





Mirella ficou famosa, ao lado da irmã e de MC Loma, com o hit “Envolvimento”, em 2018. Nas redes sociais, ela costuma compartilhar vídeos do cotidiano com o familiares e amigos, além de brincadeiras com o marido.

Veja também

Música Toni Garrido realiza show gratuito em Fernando de Noronha