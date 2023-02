A- A+

Carnaval 2023 Com 30 trios elétricos, desfile do Galo terá Fafá de Belém, Chico César, Maria Gadú e Otto Circuito previsto terá 6,5 quilômetros e deve durar cerca de nove horas e meia

O 44º desfile do Galo da Madrugada 2023, que acontece no próximo Sábado de Zé Pereira (18), no Centro do Recife, contará com 30 trios elétricos e seis carros alegóricos. Entre os artistas que se apresentam no bloco, estão os cantores pernambucanos Michelle Melo, Almir Rouche, André Rio e Gerlane Lops.



A paraense Pabllo Vittar e a paraibana Juliette participam do trio comandado pelo cantor Romero Ferro. Outros nomes nacionais - Gaby Amarantos, Fafá de Belém, Chico César, Maria Gadu e Luiza Possi - também farão participações no desfile.

Os detalhes sobre o desfile foram apresentados em coletiva realizada na manhã desta terça-feira (14) na sede do Galo da Madrugada, no bairro de São José, área central do Recife.



Um dos trios traz o brega para o desfile. A cantora Michelle Melo comanda o trio que terá a participação de artistas como o Conde Só Brega.



Já o movimento Manguebeat também estará representado, com participações de Otto e Fred Zero Quatro, que farão no camarote oficial para os duetos. Os artistas Chico César, Charles Theone, Lenine, Geraldo Azevedo e Margareth Menezes também farão duetos no camarote

De acordo com a organização, o circuito previsto terá 6,5 quilômetros e deve durar cerca de nove horas e meia. O Galo sairá às ruas às 9h.

Os 30 trios serão comandados por artistas pernambucanos, como ocorre tradicionalmente. Confira:

Quinteto Violado,

Gustavo Travassos,

Gerlane Lops,

Marron Brasileiro,

Spok (convidando Fafá de Belém),

André Rio,

Asas da America,

Nena Queiroga,

Cristina Amaral (com Isaar, Sambadeiras e Orquestra 100% mulher),

Michelle Melo (convidando Conde Só Brega, entre outros),

Maestro Forró,

Romero Ferro (com Pabllo Vittar e Juliette),

Almir Rouche,

Almério,

Geraldinho Lins,

Bia Villa-Chan,

Nonô Germano,

Banda Som da Terra,

Benil,

Orquestra Perfil e Telmo Santiago,

Forró do Muido,

Banda Inove,

Pinguim,

Luará

Orquestra Metais

Orquestra Universal.

Veja também

Rainha do Rock Curada de câncer no pulmão, Rita Lee surge de cabelo curto em aparição rara nas redes sociais