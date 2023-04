Veja como foi a noite desta terça (11), com saída de Fred Nicácio, Prova do Líder e novo Paredão

A- A+

Em uma terça-feira acelerada, com direito a Paredão, Prova do Líder e nova formação de berlinda na mesma noite, Fred Nicácio foi o eliminado desta semana no BBB 23. Ele disputava a preferência do público ao lado de Bruna Griphao e Sarah Aline.





No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt destacou o quanto Bruna e Sarah conseguiram pensar rápido ao longo do jogo, enquanto o médico, que teve sua terceira chance no programa, teve o dom de rebater, com calma, os embates que enfrentou. "Fred Nicácio tem uma trajetória única. Voltou reticente, mas voltou com uma missão: não quer ir embora de jeito algum. Cada um dos emparedados tem mesmo poderes especiais", completou o apresentador.



"Eu me sinto três vezes vencedor. Me sinto com a missão cumprida", disse o médico, na despedida com os brothers e na conversa com Tadeu - já fora da casa.





