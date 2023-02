A- A+

BBB 23 Com 53,3% dos votos, o modelo Gabriel Fop é o segundo eliminado do BBB 23 Em votação apertada, Gabriel perdeu a disputa entre Domitila e Cezar Black

Com 53,3% dos votos, o modelo Gabriel Fop foi o segundo eliminado do BBB 23, no Paredão contra Cezar Black (0,61%) e Domitila Barros (46,09%), na noite desta terça-feira (31).

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt anunciou: "E diante dos últimos acontecimentos: briga, discussão e treta são inerantes a qualquer convivência. Falar o que não devia é do jogo, é da vida. Por mais que se queira evitar".



Ainda no discurso do apresentador Cezar e Domitila já fugiram tanto de conflito, mas estiveram no meio deles. Diferente do que acontece em um "relacionamento afetivo marcado por palavras e gestos. Sendo que vários episódios vão chamando a atenção. O relacionamento tóxico a agressividade normalizado não é do jogo e não pode fazer parte da nossa vida", falou ao citar Gabriel como o segundo eliminado da edição 2023.

