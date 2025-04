Com 60h de programação especial, Globo celebra seis décadas revendo o passado e refletindo o futuro

A- A+

As seis décadas de existência da Globo, que serão celebradas no próximo dia 26 de abril, ilustram uma trajetória intensa de altos e baixos e, por muitas vezes, polêmicas. Boa parte desse célebre histórico será relembrado a partir do próximo dia 24, quando a emissora inicia sua programação em comemoração ao seu 60º aniversário.



Até o dia 28, o canal contará com 60 horas de uma programação especial que vai percorrer o passado, o presente e o futuro da televisão, em um fim de semana repleto de homenagens e memórias.

“A celebração acontece ao longo de todo o mês, mas a comemoração principal é no último final de semana de abril. Nessas 60 horas, cada conteúdo vai celebrar dentro do seu próprio universo: entretenimento, jornalismo, esporte, dramaturgia e até filmes”, afirma Leonora Bardini, diretora executiva da Globo.

Logo no dia 24, o esquenta começa com um nostálgico “Vídeo Show”, que retorna em uma edição especial logo depois de “Vale Tudo”.



O programa vai promover o reencontro de apresentadores como Miguel Falabella e Cissa Guimarães, Angelica e André Marques, Otaviano Costa, Monica Iozzi e Joaquim Lopes, além de revisitar quadros icônicos, como “Falha Nossa” e “Túnel do Tempo”.



Na sexta, dia 25, o “Globo Repórter” mergulha na linha do tempo da emissora, apresentando histórias de bastidores e desafios que moldaram a emissora ao longo desse período.

“É um programa (‘Vídeo Show’) para matar as saudades, mas também vamos criar novas imagens. Estamos gravando há algumas semanas e está sendo lindo ver o elenco se emocionar ao reencontrar personagens ou ver o Miguel Falabella reencontrando a Cissa Guimarães e revendo as matérias que fizeram”, detalha Daniela Gleiser, que assina a direção artística do especial.

Foto: Divulgação/Globo

Foto: Divulgação/Globo

Foto: Divulgação/Globo

Foto: Divulgação/Globo

O fim de semana também será marcado por celebrações. Na data do aniversário, dia 26, o “Bom dia Sábado” dá início à maratona que passa por “Pequenas Empresas & Grandes Negócios” e pelo “É De Casa”.



No sábado, também irá ao ar uma edição exclusiva do “Vídeo Game”, que contará com apresentação de Angélica. Além disso, “Volta Por Cima” chegará ao último capítulo, excepcionalmente, num sábado.



Já o domingo será marcado pela estreia do filme original “A Fábrica de Sonhos”, produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. O “Domingão com Huck” traz um programa que homenageia os programas de auditório e, direto do Maracanã, o clássico entre Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, ganha ares de evento especial na celebração da emissora.



“Não dá para você falar dos 60 anos de história da Globo sem falar da história dos programas de auditório. Acho que desde os tempos em que Silvio Santos exibia seu programa na Globo foi quando o auditório começou a estender o microfone ao povo.



Então, foi quando o telespectador começou a se enxergar na televisão”, valoriza Luciano Huck. Ao final da noite, o “Fantástico” ganha uma nova abertura, que presta uma homenagem à história do programa, revisitando e ressignificando as referências, unindo passado e futuro no presente.



Após o programa, estreia a série documental “Gloria”, que celebra a carreira, a trajetória e o legado de Gloria Maria.



Para encerrar as celebrações, a segunda, dia 28, começará com uma disputa de bolos de aniversário no “Mais Você” e terminará, no horário nobre, com um grande show.



Ao longo do dia, a “Sessão da Tarde” exibe o filme original “Coisa de Novela”, protagonizado por Susana Vieira e Valentina Herszage.



No horário das 19h, estreia a nova novela “Dona de Mim”, que conta com Tony Ramos, Claudia Abreu e Clara Moneke no elenco. Já o capítulo de “Vale Tudo”, será marcado pela chegada de Odete Roitman, papel de Deborah Bloch, à trama.



Logo após o folhetim, entra no ar o ápice da comemoração da Globo. O “Show 60 anos” será palco de encontros e reencontros de quem construiu a história da Globo. Será uma homenagem à televisão brasileira e a de todos que, nos bastidores, diante e atrás das câmeras, fazem essa engrenagem acontecer.

“O show é um tributo à televisão e tem o público como protagonista. A gente sempre pensa no que as pessoas querem ver e rever, de que forma a gente pode agradecer e comemorar com elas. O conceito de encontro, de sermos praça pública, que é tão presente na tevê aberta, também estará no show”, aponta Antonia Prado, que está à frente da direção artística do espetáculo.

Programação em comemoração aos 60 anos da Globo – Diversos horários, de 24 a 28 de abril.

Veja também