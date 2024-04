A- A+

BBB 24 Com 75,35% dos votos, Giovanna é eliminada do BBB 24 A participante disputava a berlinda com Alane e Davi que permanecem no jogo

Com 75,35% dos votos, a nutricionista mineira Giovanna, de 27 anos, foi eliminada no 18º paredão do Big Brother Brasil 24, na noite deste domingo (7). A participante disputava a berlinda com Alane e Davi que permanecem no jogo.

A participante Alane foi a segunda mais votada pelo público, com 20,06%, e permaneceu no reality.

Já o brother Davi foi o menos votado, com 4,59% dos votos e também segue na casa.

Últimos dias

Faltam nove dias para a grande final do reality, que termina no dia 16 de abril (terça-feira). Com a saída de Giovanna, além de Alane e Davi, permanecem na casa Beatriz, Isabelle, Lucas Buda e Matteus.

Um dos participantes vai levar para casa o prêmio que pode chegar ao valor de R$ 3 milhões (ou mais).





