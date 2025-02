A- A+

premiação Com 'Ainda estou aqui' na disputa, Fernanda Torres e Walter Salles chegam à cerimônia do Bafta No tapete vermelho do 'Oscar britânico', a brasileira posou com Pamela Anderson

Fernanda Torres e Walter Salles chegaram à cerimônia do Bafta, “Oscar britânico”, no Royal Festival Hall, em Londres. O filme brasileiro “Ainda estou aqui” concorre na categoria de melhor filme em língua não inglesa. O longa de Walter Salles concorre com "Tudo que imaginamos como luz", "Emilia Pérez", "A semente do fruto sagrado" e "Kneecap".

No tapete vermelho, Fernanda Torres posou para fotos ao lado do diretor brasileiro e também ao lado da atriz e modelo Pamela Anderson, beijando suas mãos e rosto e a abraçando. O Bafta será exibido pela primeira vez no Brasil neste ano, neste domingo (16), a partir das 16h, pela TNT e pela Max.

O Bafta será apresentado por David Tennant (“Doctor Who”), e terá comentários da especialista Aline Diniz, além da tradução simultânea de Marly Moro e Robert Greathouse.

Veja a lista dos indicados ao Bafta 2025

Melhor Filme

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave

Anora

Emilia Pérez

Melhor Direção

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Conclave

Brady Corbet, O Brutalista

Coralie Fargeat, A Substância

Denis Villeneuve, Duna: Parte 2

Melhor Ator

Adrien Brody, O Brutalista

Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, O Aprendiz

Hugh Grant, Herege

Melhor Atriz

Saoirse Ronan, The Outrun

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, A Substância

Marianne Jean-Baptiste, Hard Truths

Melhor Ator Coadjuvante

Clarence Maclin, Sing Sing

Kieran Culkin, A Verdadeira Dor

Guy Pearce, O Brutalista

Jeremy Strong, O Aprendiz

Yura Borisov, Anora

Edward Norton, Um Completo Desconhecido

Melhor Atriz Coadjuvante

Selena Gomez, Emilia Pérez

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, O Brutalista

Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Melhor Roteiro Original

Kneecap

Anora

O Brutalista

A Verdadeira Dor

A Substância

Emilia Pérez

Um Completo Desconhecido

Conclave

Nickel Boys

Sing Sing

Melhor Trilha Sonora

O Brutalista

Conclave

Robô Selvagem

Emilia Pérez

Nosferatu

Melhor Som

Blitz

Duna: Parte 2

Gladiador 2

A Substância

Wicked

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

Tudo Que Imaginamos Como Luz

Emilia Pérez

Ainda Estou Aqui

A Semente do Fruto Sagrado

Kneecap

Melhor Filme de Animação

Flow

Divertida Mente 2

Wallace & Gromit: Avengança

Robô Selvagem

Melhor Curta-Metragem de Animação Britânico

Adiós

Mog’s Christmas

Wander to Wonder

Melhor Curta-Metragem Britânico

Stomach Bug

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Melhor Elenco

Um Completo Desconhecido

Anora

Conclave

Kneecap

O Aprendiz

Melhor Filme Infantil

Flow

Menino e o Mestre

O Robô Selvagem

Wallace & Gromit – Avengança

Melhor Fotografia

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Nosferatu

O Brutalista

Melhor Figurino

Wicked

Nosferatu

Um Completo Desconhecido

Blitz

Conclave

Melhor Documentário

Black Box Diaries

Filhas

No Other Land

Super/Man – A História de Christopher Reeve

Will & Harper

Melhor Edição

Anora

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Kneecap

Melhor Cabelo e Maquiagem

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Nosferatu

A Substância

Wicked

Melhor Filme Britânico

Bird

Blitz

Conclave

Gladiador 2

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

The Outrun

Wallace & Gromit – Avengança

Melhor Diretor ou Roteirista Estreante

Rich Peppiatt, Kneecap

Dev Patel, Monkey Man

Sandhya Suri, James Bowsher e Balthazar de Ganay, Santosh

Karan Kandhari, Sister Midnight

Luna Carmoon, Hoard

Melhor Design de Produção

Conclave

Duna: Parte 2

O Brutalista

Wicked

Nosferatu

Melhores Efeitos Visuais

Better Man: A História de Robbie Williams

Duna: Parte 2

Gladiador 2

Wicked

Planeta dos Macacos: O Reinado

