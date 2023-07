A- A+

Televisão Com apresentação de Maurício Meirelles, "Do que Riem?" combina humor e competição Programa estreia segunda-feira (3) no Comedy Central

O humor é o que move o Comedy Central. O canal a cabo, inclusive, surfou bastante no boom dos espetáculos de stand-up comedy, que se popularizaram pelo Brasil afora nas últimas décadas. Sem perder o conteúdo que é seu carro-chefe, o Comedy Central estreia, no próximo dia 3 de julho, uma produção que misturará humor e competição.

Em “Do Que Riem?”, a disputa tem como objetivo arrancar mais gargalhadas de plateias formadas inteiramente por grupos específicos, como: médicos, vovós, marombas, cabeleireiras, sertanejos, seguranças e garçons. “O programa saiu muito além do que a gente imaginava. É surpreendente, porque cada plateia reage de um jeito às piadas”, afirma Maurício Meirelles, que está à frente do comando da produção.

Além do ex-participante do “CQC”, o programa também conta com as presenças de Jhordan Matheus e Babu Carreira. Os dois competidores entram a fundo nos respectivos universos dos grupos selecionados e cada um deles conta com a ajuda de um representante do grupo para conduzir uma pesquisa de campo, fazendo o comediante mergulhar nesses novos universos e receber as melhores dicas de como fazer a plateia rir.

“Eu, como apresentador, em vez de trazer textos de stand-up, tive a possibilidade de tirar informações preciosas sobre as plateias específicas, junto com os textos brilhantes de Babu e Jhordan, que criaram shows com as vivências que aprenderam nas imersões daqueles universos, até então, desconhecidos por eles", explica Maurício.

Em seguida, chega a hora de competir pelas risadas desta comunidade e quem mais agradar mais o público vence a disputa do episódio. “Foi muito legal conhecer os espaços específicos da plateia de cada episódio. Descobri muita coisa e ampliei meus horizontes. Uma grande experiência cheia de aprendizado. Espero que o espectador consiga captar o tanto que a equipe e a plateia se divertiram”, ressalta Babu Carreira.

O programa, que também estará disponível para os assinantes do Paramount+, é uma produção do Comedy Central com a Farra. Para Jhordam Matheus, o projeto é uma chance de levar seu trabalho a um público cada vez maior na tevê e no streaming. “Este desafio de testar sete temas diferentes foi muito positivo. Ser visto pelo Comedy Central, a maior marca do mundo de humor, é gratificante. Gravar com o pessoal da Farra e fazer esta pesquisa de campo me trouxe muito conhecimento. E a troca com a Babu e o Maurício também foi espetacular”, valoriza o humorista.

