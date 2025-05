A- A+

FAMOSOS Com aquário para tubarão no teto, nova casa de Arthur Aguiar tem valor acima de R$ 30 milhões Ex-BBB prepara mudança para imóvel que constrói do zero, junto a Jhenny Santucci, em condomínio de luxo onde moram Boca Rosa e Viih Tube

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar estará, em breve, de casa nova — e não será uma residência qualquer. Junto à empresária e influenciadora digital Jheny Santucci, com quem tem o filho Gabriel, de 1 ano, o carioca de 36 anos constrói do zero uma mansão avaliada em mais de R$ 30 milhões, como apurou o Globo.



Instalado num condomínio de alto padrão na Granja Vianna, região próxima de São Paulo, o imóvel tem projeto idealizado e executado pela mesma incorporadora da "casa do tubarão", assim conhecida por ostentar um aquário para tubarões no meio da sala de estar, e onde já morou a ex-BBB Bianca Andrade e atualmente vive o casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer.





Aliás, Arthur Aguiar será vizinho de todas essas figuras. A casa do ator ocupará um terreno no mesmíssimo condomínio onde vivem Bianca Andrade, a Boca Rosa — com quem teve um rápido affair no passado, como ele já revelou —, e Eliezer e Viih Tube. Entre as excentricidades da residência, chama atenção o aquário de 40 mil litros, para receber um tubarão, instalado no teto da sala de estar. Aliás, a mansão vem sendo chamada por corretores e empreiteiros de "casa do tubarão 2".

Na última sexta-feira (16), Arthur Aguiar publicou fotos nas redes sociais para mostrar que as obras estão a pleno vapor. "Nossa tão sonhada casa vem aí", escreveu ele, em legenda sobre uma foto em que aparece ao lado de Jheny Santucci, com quem vive desde 2023. Perfis digitais da incorporadora Shark, responsável pelo projeto e pela obra, e de imobiliárias e corretores, como Casa Noble e Luiz Henrique Augusto, vêm entregando, aos poucos, alguns detalhes da obra, mas sem revelar a identidade do dono do imóvel.

Apenas nesta semana, mais de 15 caminhões de concreto — com 120 metros cúbicos do material — foram utilizados para a concretagem de pisos e lajes. Além do tal aquário gigante no teto da sala, a casa contará com lago, piscina, garagem para oito carros, quadra de beach tennis e academia de musculação... "Vai ser a maior casa da Granja Vianna", detalha um profissional ouvido pelo Globo.

