A- A+

ARTE Van Gogh Live 8K: Com arte e tecnologia, exposição no Recife conta a história de Van Gogh Mostra imersiva, com 250 obras do pintor holandês, ganha espaço a partir desta quarta (1º), no RioMar Shopping

Arte e tecnologia se misturam na exposição imersiva “Van Gogh Live 8K”, que estreia nesta quarta (1º) no RioMar, na Zona Sul do Recife. São 250 obras do pintor holandês projetadas na resolução 8k - estrutura considerada de ponta no mundo. Para isso, a mostra ocupa 2.800 metros quadrados de área dedicada à história de um dos maiores artistas da humanidade.

No percurso, o visitante se depara com trechos de cartas trocadas entre os irmãos Vincent e Theo Van Gogh, em áudio narrado por Fernanda Montenegro. São vários textos ilustrativos retirados das cartas originais que foram guardadas e publicadas pela cunhada de Van Gogh, Joanna Van Gogh-Bonger.

Em uma de suas entrevistas, a atriz destacou a importância de Joanna, como sendo a mulher responsável para a compreensão da magnitude nas obras do pintor, sem falar na necessidade de fazer a arte chegar para tantas pessoas nos dias de hoje. Não à toa, várias obras são reconhecidas e admiradas no mundo inteiro, a exemplo de "Os Girassóis", "O Autorretrato" e "Noite de Estrelas".

Segundo Bela Acioli, da Festa Cheia, co-produtora do evento, a intenção é fazer com que o publico recifense tenha uma imersão nas obras de Van Gogh.

"A Festa Cheia está entrando nesse ramo cultural, pra gente é incrível entrar nesse meio. Aqui podemos encontrar toda vida de Van Gogh, é um caminho inteiro com todas as obras para se sentir parte. Esperamos que seja o primeiro de muitos, o de Recife é completamente diferente das outras cidades, proporcionando uma experiência única para surpreender", disse.

Estrutura ampliada

O projeto é fruto da exposição “Beyond Van Gogh”, exibida em São Paulo, que registrou mais de 400 mil visitantes entre março e julho de 2022. Os mesmos produtores resolveram, então, criar uma instalação maior e com tecnologia de última geração. O trabalho estreou no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, em julho do ano passado, e, após passagem por Goiânia, chega agora ao Recife, antes de viajar pelo mundo.



O responsável pela montagem de "Beyond Van Gogh", Rafael Reisman, da Blast Entertainment, empresa da DCSET Group, usou como base os quase três anos de pesquisas para criar a mostra imersiva. “É um privilégio do Brasil poder apresentar essa nova versão mundial de uma exposição imersiva de Van Gogh, com tecnologia de ponta e resolução 8K inédita no mundo. Nossa experiência com a realização da 'Beyond Van Gogh' nos proporcionou o conhecimento técnico e artístico que possibilitou a criação dessa experiência única no mundo”, destaca Reisman.

Imagem e som

A experiência também é conduzida por uma trilha sonora com músicas de Debussy, Ravel, Bach, O'Halloran, Pink Floyd, 3 na bossa, entre outros. Já no contexto de imagem são 40 projetores para criar, com 480 mil lúmens (480K), mais de 45 minutos de projeções com resolução 8K.



Segundo a organização, esse formato permite que as cores de Van Gogh sejam observadas e compreendidas de uma maneira viva e real. Além do salão principal, a mostra terá mais cinco ambientes, sendo um café-teatro temático, uma loja com produtos customizados, sala educacional, campo de girassóis e antessala imersiva, onde um rosto em 3D do pintor é formado a partir de seus autorretratos.

Serviço

"Van Gogh Live 8k"

Quando: de 1º de fevereiro a 7 de maio

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 21h20. Domingo, das 13h às 20h20

Onde: RioMar Shopping

Ingressos: segundas a sextas, diurno: R$ 60 e R$ 30 (meia); segundas a sextas, noturno (a partir das 18h): R$ 80 e R$ 40 (meia); sábados, domingos e feriados: R$ 90 e R$ 45 (meia)

Venda no site: www.vangoghlive.com.br, no RioMar Recife, no SuperApp e no ponto físico no shopping, próximo à Decathlon

Classificação etária: livre. Menores de 12 anos devem ir acompanhados pelos pais ou responsável

Veja também

UMA SÉRIE DE COISAS "No Escuro": Jovem cega investiga crime em série tensa "escondida" na Globoplay