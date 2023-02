Com audiência de 118 milhões, show de Rihanna é o segundo mais assistido da história do Super Bowl

A cantora barbadiana Rihanna foi a atração do Halftime Show do Super Bowl neste domingo (12) alcançou uma média de 118 milhões de espectadores. Os dados foram coletados pela Nielsen Fast National e pela Adobe Analytics e divulgados pela revista norte-americana Fortune.

Os números divulgados fazem do show da intérprete de “Work” o segundo mais assistido da história do Super Bowl. Rihanna ficou atrás somente da cantora norte-americana Katy Perry, cuja apresentação, em 2015, teve uma média de 121 milhões de espectadores.

A Nielsen Fast National e a Adobe Analytics levaram em conta o número de espectadores assistindo ao vivo pela TV e pelo streaming.

Mais assistido que o jogo

O comeback de Rihanna aos palcos depois de anos, obteve uma média de audiência maior que o jogo entre o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles. Durante o jogo, a trasmissão alcançou 113 milhões espectadores.

Apesar da audiência menor em relação ao show do intervalo, este foi o terceiro jogo mais visto da história do Super Bowl.