Com auditório lotado, Fernanda Montenegro arranca lágrimas e risos em recital na ABL

A fila para ver Fernanda Montenegro começava dentro da sede da Academia Brasileira de Letras, no Centro do Rio, e se estendia para fora do prédio, quase dobrando a esquina.

Nesta quarta-feira, a atriz e acadêmica abriu as atividades culturais da casa em 2025 com um recital em que leu contos e crônicas de seus colegas de fardão. O público lotou os 314 lugares do auditório do Teatro R. Magalhães Jr.

No dia anterior, a atriz de 95 anos havia apresentado o seu novo filme, "Vitória", em São Paulo. Ela voltou ao Rio de carro para o recital e driblou cansaço ao apresentar textos de Ailton Krenak, Ana Maria Machado, Antonio Carlos Secchin, Antônio Torres, Domício Proença Filho, Edgard Telles Ribeiro, Godofredo de Oliveira Neto, Heloisa Teixeira, Ignácio de Loyola Brandão, João Almino, Paulo Coelho, Rosiska Darcy de Oliveira, Ruy Castro e Machado de Assis.

Durante pouco mais de uma hora, Fernanda hipnotizou a plateia. Muitos choraram e duas amigas até se abraçaram ao final de sua interpretação da crônica "Ter mãe", de Rosiska Darcy.

A atriz também arrancou risadas ao ler "A roupa de Rachel", texto de Heloisa Teixeira sobre as bizarras confusões em torno da eleição de Rachel de Queiroz para a ABL - a primeira mulher a ingressar no quadro de acadêmicos.

Aos 34 anos, o ator Marvin Soares entrou pela primeira vez na ABL. E viu Fernanda Montenegro ao vivo pela primeira vez.

- Foi incrível poder ver Fernanda Montenegro, no alto dos seus 90 anos, atuando ainda, colocando a arte dela a serviço do público - diz Soares.

Os acadêmicos se emocionaram ao ver seus textos interpretados por Fernandona.

- É uma emoção muito grande - diz Rosiska Darcy. - O texto fica mais bonito interpretado por ela. Quando ela lê, a gente fica se perguntando se merece. Fernanda é incomparável e irrepetível.

