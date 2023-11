Com Bem e José Gil, Mãeana celebra João Gomes e João Gilberto em Olinda

A- A+

Do João de Pernambuco ao João da Bahia, ou do piseiro à bossa, Ana Cláudia Lomelino, leia-se Mãeana, se debruça no amor romantizado ora por João Gomes, ora por João Gilberto desde seu "Mãeana Canta JG" - lançado neste 2023.



A partir de então, o hit "Meu Pedaço de Pecado" - de autoria do cantor pernambucano junto a Daniel Mendes e Washignton Jr. - foi um dos que ganhou a peculiaridade da interpretação da artista carioca, que palcos afora tem levado suas versões ao cancioneiro dos "Joões" da música brasileira, e neste domingo (26), é na Casa Estação da Luz, em Olinda, que ela se apresenta.







Marcado para as 20h, o show traz no repertório canções eternizadas por João Gilberto e algumas aclamadas pelo público de João Gomes, gerando uma espécie de gênero "pisa nova" - uma junção de piseiro e de bossa nova, que ganhou dela este apelido.



No palco, ela canta acompanhada por Bem Gil na guitarra e José Gio na percussão, ambos filhos do cantor e compositor Gilberto Gil.



Serviço

"Mãeana canta JG"

Quando: Sábado (25), 17h

Onde: Tardes Olindenses, na Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

