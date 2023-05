A- A+

Cinema Com Brasil no páreo, 76º Festival de Cannes começa nesta terça-feira; veja detalhes Novo "Indiana Jones" faz sua estreia mundial na mostra com homenagem a Harrison Ford; Martin Scorsese, Wes Anderson e Pedro Almodóvar marcam presença com lançamentos

Os olhos de todos os cinéfilos se voltam para a França a partir desta terça-feira (16), que dá início à 76ª edição do Festival de Cannes, uma das principais mostras de cinema do mundo e palco dos mais aguardados lançamentos deste ano. 21 filmes estão no páreo pela Palma de Ouro, prêmio máximo do evento. O vencedor será anunciado no dia 27 de maio pelo júri formado por nomes como Brie Larson e Paul Dano, e presidido pelo cineasta sueco Ruben Östlund, vencedor do ano passado com "Triângulo da Tristeza".

A cerimônia de abertura exibe o francês “Jeanne du Barry”, dirigido e estrelado por Maïwenn e co-protagonizado por Johnny Depp, em seu primeiro papel desde as acusações de violência conjugal e o polêmico julgamento por difamação contra sua ex-esposa Amber Heard. O longa é livremente inspirado na vida da personagem-título, filha bastarda de uma costureira que se tornaria a última amante oficial do rei Luís XV.

Ao longo das duas semanas de festival, outros aguardados lançamentos farão suas estreias nas telonas francesas. Ao som da imortalizada trilha sonora de John Williams, Harrison Ford será homenageado em sessão especial de “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, quinto filme da franquia produzida por George Lucas e Steven Spielberg. Apenas outro longa na mostra deve fazer uma estreia com escala e pompa comparável: “Killers of the Flower Moon”, do diretor Martin Scorsese, estrelando Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e que deu o que falar nas redes sociais após rumores - posteriormente confirmados como falsos - de que ultrapassaria quatro horas de duração.

Outra estreia relevante na mostra é o curta-metragem de western gay “Strange Way of Life”, dirigido pelo veterano Pedro Almodóvar, estrelando Ethan Hawke e o atual queridinho do grande público Pedro Pascal.

Na disputa

A Palma de Ouro será disputada por 21 realizadores de todo o mundo. O estadunidense Wes Anderson emplaca “Asteroid City”, trazendo elenco carregado de estrelas como Tom Hanks, Scarlett Johansson e Margot Robbie. Outro nome relevante no páreo é o veterano Ken Loach, com desejo de fazer história vencendo o festival pela terceira vez.

Esta edição também ficou marcada pela diversidade de gênero atrás das câmeras. Entre as mais de duas dezenas de filmes indicados, sete foram comandados por mulheres, quebrando o recorde do ano passado, que contou com cinco diretoras. A italiana Alice Rohrwacher e a francesa Catherine Corsini são destaque, ambas disputando o prêmio máximo pela terceira vez. Vale lembrar que apenas duas mulheres receberam a Palma de Ouro na história: Jane Campion em 1993, com "O Piano", e Julia Ducournau, em 2021, com "Titane".

O Brasil também está representado na busca pela honraria. O cearense Karim Aïnouz estreia o longa “Firebrand”, drama histórico sobre o casamento do Rei Henrique VIII e sua sexta (e última) noiva, Catherine Parr, estrelado por Jude Law e Alicia Vikander. Este é o primeiro filme de Aïnouz feito totalmente em língua inglesa.

Vale notar ainda que este ano, pelo conjunto da obra, o ator Michael Douglas receberá uma Palma de Ouro honorária.

Presença brasileira

Aïnouz pode ser o único brasileiro na disputa, mas não é o único representante do cinema nacional em Cannes. O pernambucano Kleber Mendonça Filho estreia o longa documentário “Retratos Fantasmas” em sessão especial, trazendo a história dos antigos cinemas de rua da cidade do Recife.

Na mostra “Um Certo Olhar”, a brasileira Renée Nader Messora se alia ao português João Salaviza em “A Flor do Buriti”, que retrata a vida da tribo krahô e sua luta pela sobrevivência na aldeia Pedra Branca, Tocantins. Já na “Semana da Crítica”, a diretora Lillah Halla traz “Levante”, sobre uma jovem jogadora de vôlei que descobre que está grávida, em um país onde o aborto é ilegal.

Manifestações

Devido a onda de protestos contra a reforma da previdência na França e o anúncio de uma grande mobilização do Sindicato da Confederação Geral do Trabalho no dia 21, o governo proibiu a realização de manifestações nos arredores do festival. A proibição também impacta qualquer possível protesto em prol da greve de roteiristas acontecendo em Hollywood, pelo aumento salarial da classe, entre outras demandas.

Veja também

Música Pernambucano Caike Souza faz show de estreia no Santa Isabel