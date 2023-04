A- A+

Cinema Com Bruna Marquezine, filme de super-herói da DC "Besouro Azul" ganha primeiro trailer; confira Personagem é primeiro herói latino a protagonizar seu próprio filme live-action

A Warner Bros. divulgou nesta segunda-feira (3) o primeiro trailer de “Besouro Azul”, novo filme de super-herói da DC, que estreia no dia 18 de agosto, estrelando Xolo Maridueña e Bruna Marquezine. Assista:

O personagem é o primeiro super-herói latino a protagonizar um filme live-action (nos longas animados, Miles Morales foi o precursor com “Homem Aranha no Aranhaverso”). Ainda, o Besouro Azul deve ser o primeiro novo nome na reformulação do Universo DC encabeçado pelo diretor e produtor James Gunn (“Guardiões da Galáxia”, “O Esquadrão Suicida”).

No longa, Jaime Reyes (Xolo) inesperadamente se encontra de posse de uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena: o Escaravelho. O artefato escolhe Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico, e o concede uma armadura capaz de poderes extraordinários, mudando para sempre seu destino ao se tornar o super-herói Besouro Azul.

O elenco também conta com Susan Sarandon, George Lopez, Adriana Barraza e Damián Alcazar. A direção ficou por conta de Angel Manuel Soto.

