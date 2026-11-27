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NOVA JERUSALÉM Com Carlo Porto como Jesus e Mel Lisboa como Madalena, Paixão de Cristo 2027 tem elenco anunciado Sociedade Teatral de Fazenda Nova divulgou elenco do espetáculo do próximo ano e abriu lote promocional de ingressos

Com nomes novos e outros que fazem reestreia, o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, apresentado em Fazenda Nova, distrito de Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano, anunciou o elenco da temporada 2027 - marcada para acontecer entre os dias 20 e 27 de março.



No papel principal, o ator Carlo Porto viverá Jesus. Na edição deste ano ele foi o Rei Herodes.



Já a atriz Bia Seidll será Maria e o ator Murilo Rosa, que já foi Jesus no espetáculo em 2009, vai interpretar Pilatos.









O ator Jackson Antunes é outro dos nomes que faz reestreia no espetáculo e, em 2027, ele será Herodes. Em 1997 ele também vivei Pilatos.



Já Mel Lisboa completa o elenco no papel de Madalena.

Ingressos

Junto ao anúncio do elenco da próxima temporada, a Sociedade Teatral de Fazenda Nova também apresentou um lote promocional de ingressos, para quem quiser antecipar os bilhetes de acesso ao espetáculo.



O público já pode adquirir as entradas pelo site oficial e com desconto, até esta segunda-feira, 30 de novembro.



Os valores são de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).

SERVIÇO

Temporada 2027 Paixão de Cristo

Quando: de 20 a 27 de março

Onde: Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, Agreste pernambucano

Ingressos em lote promocional a partir de R$ 50 no site oficial do espetáculo

Informações: @paixaodecristooficial

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