Com casaco da Escócia, Rod Stewart homenageia o pai em dia de jogo contra o Brasil
Cantor foi à primeira partida seleção escocesa, contra o Haiti com os dois filhos
O cantor britânico Rod Stewart engrossa o coro da torcida escocesa contra o Brasil nesta quarta-feira (24), pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. Depois de ir assistir à primeira partida da Escócia contra o Haiti no estádio com seus filhos, ele publicou uma homenagem ao seu pai, Robert Stewart, que era um encanador escocês que migrou para Londres, onde nasceu o seu filho que se tornou cavaleiro coroado pela realeza britânica.
Nas redes sociais, assim que o juiz apitou o início de jogo, ele publicou uma foto antiga em que Rod veste um casaco com o escudo da seleção escocesa ao lado do pai. Ele escreveu que imagina o pai assistindo o jogo do céu.
"Papai estará assistindo lá de cima ao nosso "Exército de Tartan" hoje à noite. Sem Escócia, sem festa", publicou.
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Na primeira partida da Escócia na Copa, em que a Escócia venceu o Haiti, Rod voou às pressas em um jatinho com os filhos para acompanhar a partida do estádio.
A viagem chegou a gerar polêmica, já que o cantor de 81 anos cancelou uma apresentação na Califórnia após ser diagnosticado com uma infecção respiratória aguda, mas embarcou com os filhos para Boston, onde foi filmado nas arquibancadas. =
Na ocasião, ele publicou um vídeo nas redes sociais ao lado dos filhos Liam, de 20 anos, e Alastair, de 31, mostrando o embarque para a partida. Na legenda, ele demonstrou entusiasmo com o retorno da equipe ao Mundial.
"Eu e os meninos indo para Boston ver a nossa Escócia na Copa do Mundo! Sem Escócia não há festa", escreveu.
No vídeo, Stewart lembrou que a última participação escocesa em uma Copa havia ocorrido há 28 anos e contou aos filhos sobre as experiências que viveu acompanhando o torneio ao longo da vida. Segundo ele, esta será a sétima Copa do Mundo que acompanha de perto.
— Queremos que eles avancem para a próxima fase e eu morrerei feliz. Vamos, Escócia! — afirmou.