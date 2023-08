A- A+

CINEMA Com censura 18 anos, "Ursinho Pooh: Sangue e Mel" estreia nesta quinta-feira (10); assista trailer Terror de Rhys Frake-Waterfield traz protagonizada por personagem clássico da literatura infantil

O mais famoso urso da literatura infantil ganha uma roupagem de terror no novo filme de Rhys Frake-Waterfield. "Ursinho Pooh: Sangue e Mel" chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira(10), com classificação indicativa de 18 anos e distribuição da California Filmes.

Criado por A. A. Milne, o personagem entrou em domínio público no ano passado e essa é a primeira adaptação que leva o público aos cantos mais sombrios da mente do urso que, revoltado após ser abandonado por seu amigo Christopher, que foi para a faculdade, se une ao porquinho Piglet para matar qualquer pessoa que se aproxime do Bosque dos Cem Acres.

O inglês Frake-Waterfield é um especialista em filmes de terror, mas apenas recentmente que seu trabalho começou a ser mais conhecido. Ele conta, em entrevista, que a ideia aqui era fazer um filme que contrastasse com a concepção mais comum, como todos imaginam Pooh e seus amigos, como animais divertidos e fofinhos.

“Quando perguntávamos às pessoas se queriam ver um filme de terror com o Pooh, nove entre dez diziam que sim, e daí imaginamos que havia um público para esse tema. Depois encontrei uma máscara de um urso, na internet, e ela era assustadora, e assim fizemos a roupa do personagem em torno dela”, explica.

Assista trailer:

