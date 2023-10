A- A+

shows Com cinco shows em arenas do Brasil, "JOTA25" volta ao Recife em agosto de 2024; confira Jota Quest comemorou 25 anos em turnê que passou pelo Classic Hall em julho

Grande nome do rock brasileiro, Jota Quest confirmou a maior turnê da sua história. A "JOTA25 Arenas" pretende passar em cinco grandes arenas para grandes shows e, entre elas, está Área externa do Centro de Convenções.

Após três décadas juntos, Rogério Flausino, Marco Túlio Lara, PJ, Paulinho Fonseca e Márcio Buzelin celebram os 25 anos do primeiro disco do grupo. O show deveria ter estreado em 2021, mas precisou ser adiado em função da pandemia. Jota Quest tem duas festas de aniversário: a dos primeiros ensaios, quando a banda era embrionária, mais a data de 1996, que é o lançamento do nosso primeiro disco.

O espetáculo já conta com vendas de ingressos abertas online e promete repertório que reúne os 25 maiores hits da banda, o que inclui canções como "Fácil", "Dias Melhores", "Na Moral", "Amor Maior", "Encontrar Alguém" e "Só Hoje".

Confira as datas:

03/02/2024 - Marina da Glória - Rio de Janeiro/RJ

08/06/2024 - Esplanada do Mineirão - Belo Horizonte/BH

15/06/2024 - Allianz Parque - São Paulo/SP

20/07/2024 - Pedreira Paulo Leminski - Curitiba/PR

03/08/2024 - Área externa do Centro de Convenções - Recife/PE

