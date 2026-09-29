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MODA Com coleção folk e floral, Anderson reafirma seu estilo na Dior Coleção traz tecidos leves, franjas e pétalas em desfile repleto de estrelas

Repleta de tecidos semitransparentes, franjas e pétalas, a nova coleção feminina de Jonathan Anderson para a Dior foi apresentada em Paris nesta terça-feira (29), com claras referências aos seus desfiles anteriores, em um evento repleto de estrelas, incluindo Rihanna e Rosalía.

Reafirmando seu estilo na lendária marca francesa, à qual se juntou no ano passado, Anderson propôs conjuntos fluidos para a próxima primavera/verão, com tecidos leves e bordados sutis.

Combinadas com saias curtas, jaquetas folgadas em tweed quase transparente e blusas com aplicações em trompe l'oeil são uma interpretação feminina da linha masculina que ele apresentou em junho.

As pregas, multiplicadas aqui em saias, vestidos e calças, foram as principais protagonistas de sua mais recente coleção de alta-costura.

Anderson adorna as peças com franjas, cobre-as com pétalas e as complementa com bolsas originais e brincos grandes. Ele também apresenta calças metálicas flare em tons de verde, cobre e prata.

Nos jardins das Tulherias, ao lado do Museu do Louvre, modelos desfilaram em uma imponente passarela sobre um lago octogonal, entre duas árvores e uma névoa misteriosa.

Na primeira fila estavam todas as estrelas, desde as cantoras Rihanna, Rosalía e Jisoo, do grupo sul-coreano Blackpink, até as atrizes Jennifer Lawrence e Anya Taylor-Joy, figurinhas carimbadas da marca.

Anderson, um trabalhador incansável que apresenta mais de 15 coleções por ano entre a Dior e sua própria marca, JW Anderson, tornou-se no ano passado o primeiro estilista desde Christian Dior a supervisionar todas as três linhas da icônica marca da LVMH (masculina, feminina e alta-costura).

Antes de assumir o comando da Dior, ele passou uma década na espanhola Loewe, agora também parte da LVMH, que ele transformou em um dos principais nomes da indústria.

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