AGENDA CULTURAL Com destaque para Djavan, 'findi' também vem com samba, jazz e musicais para os pequenos Diverso, fim de semana chega com opções para todos os gostos; confira

O 'findi' chegou e com ele a vibe 'Djavanear', que sem saber cantou para o Recife nos versos:

"Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro"

'Vamo combinar' que é isso mesmo, final de semana chega a cabeça fica confusa do tanto de coisa que tem pra fazer, leia-se: cantar, dançar, curtir um cineminha, aplaudir espetáculos teatrais e/ou passear (e viajar) por exposições.



Para além de Djavan, destaque da agenda cultural com o show "D" neste sábado (23) no Classic Hall, a pedida também, no mesmo dia, pode ser pelo jazz no Parque Santana, Zona Norte da cidade.

Por lá passam Spok, com Derirco e Sexteto do Jô e Uptow Band, entre outras atrações. O acesso é gratuito.



E bora domingar na base do samba - e dos bons? No Parador, Bairro do Recife, vai rolar Xande de Pilares e Tiee. E para os pequenos, o Palhaço Chocolate faz a festa no Teatro Boa Vista, também neste domingo (24).



Bora curtir o fim de semana? Confere aê o roteiro:

CINEMA

"Kung Fu Panda 4"

SINOPSE: Animação de comédia de artes marciais produzido pela DreamWorks Animation e distribuído pela Universal Pictures. É a quarta parcela da franquia Kung Fu Panda e a sequência de Kung Fu Panda 3

"The Chosen – Os Escolhidos"

SINOPSE: Episódios 1 e 2 - Quarta Temporada. Reinos em conflito. Governantes rivais. Os inimigos de Jesus se aproximam enquanto seus seguidores lutam para acompanhá-lo, deixando-o sozinho para carregar o fardo. A quarta temporada promete partir de onde terminou, com o final emocionante da caminhada sobre as águas na última temporada.

"Saudosa Maloca"

SINOPSE: Numa mesa de bar, o velho Adoniran Barbosa conta a um jovem garçom histórias de uma São Paulo que já não existe. Lembra com carinho da maloca onde viveu com Joca e Mato Grosso, da paixão deles por Iracema e de outros personagens eternizados em seus sambas, crônicas de uma metrópole engolida pelo apetite voraz do “pogréssio”.

"Era Uma Vez... Cineclubinho"

Exibição do longa "Além da Lenda"

Quando: Domingo (24), 15h

Onde: Auditório da Fundação Gilberto Freyre - Rua Jorge Tasso, s/n, Apipucos

Acesso gratuito

Informações: (81) 3441-1733

SHOWS E EVENTOS

Festival de Jazz do Recife

Com Jorge Vercilo, Liv Moraes e Maestro Spok, entre outros

Quando: Sábado (23), a partir das 15h30

Onde: Parque Santana (Zona Norte)

Acesso gratuito

Ana Cañas Canta Belchior

Quando: Sábado (23), 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 65 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Djavan, Show "D"

Quando: Sábado (23), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Centro de Convenções, Olinda

Ingressos esgotados

Informações: (81) 3427-7501

We Love 90's

Com DJ Lug e Rotação 45

Quando: Sábado (23), 22h

Onde: Downtown ZN -

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 9 8954-2855 // @downtownpubzn

Gravação do DVD Tocha e Dadá Boladão - O Retorno

Quando: Sábado (23),

Onde: Marina Casa Navio - Rua José de Souza Marmelo, 19, Barra de Jangada, Jaboatão

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @tochaedadaboladaooretorno

Bandas dos Corações Selvagens

Quando: Sábado (23), a partir das 19h

Onde: Liamba - Rua Fernando Lopes, 78, Graças

Acesso gratuito

Informações: @pegaliamba



Orquestra Backstage e Família Chumbago

Quando: Sábado (23), a partir das 13h30

Onde: Venda Bom Jesus

Acesso gratuito

Informações: @vendabomjesus

Tiee e Xande de Pilares em "O Som"

Quando: Domingo (24), 16h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital

Sessão de Autógrafos com Mari Bigio

Livro "Solução do Peixe-Boi" + contação de história e sessão de música

Quando: Domingo (24), 16h

Onde: Livraria Jaqueira (Paço Alfândega) - Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @livraria.jaqueira

TEATRO

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Quando: até 30 de março

Onde: Teatro de Nova Jerusalém (Fazenda Nova), Brejo da Madre de Deus

A partir de R$ 90 no site novajerusalem.com.br

Informações: @paixaodecristooficial

Paixão de Cristo de Casa Amarela

Quando: Domingo (24), 18h

Onde: Convento de Santo Antonio - Rua do Imperador Pedro II, Centro

Acesso gratuito



"Narrativas Encontradas numa Garrafa Pet na Beira da Maré"

Quando: Sexta (22) e Sábado (23), 19h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10

Informações: (81) 3184-3057

"Enquando Godot Não Vem"

Quando: Domingo (24), 20h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10

Informações: (81) 3184-3057

Musical "Capiba, pelas ruas eu vou"

Quando: Sexta (22), às 19h30, Sábado (23), às 19h e Domingo (24), às 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 25 no site Guichê Web

Informações: (81) 3355-3323

Musical "Mamma Mia!"

Sábado (23), 18h30

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n Pina

Ingressos a partir de R$ 22,50 no Sympla

Informações: @dramaclubci

"Beijo Molhado, O Musical"

Quando: Domingo (24), 18h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914

"O Reino Congelado" - Inspirado em Frozen

Quando: Domingo (24), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações:

"O Circo Mágico do Palhaço Chocolate"

Quando: Domingo (24), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 2129-5961

EXPOSIÇÕES

"Bará", de Gustavo Nazareno

Com curadoria de Deri Andrade

Quando: até 16 de junho

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista

Visitação de quarta a sexta-fera, das 10h às 17h // Sábado e domingo, das 10h às 16h

Informações: (81) 3355-6871

"Balada de Ilusões", da artista Laura Pascoal

Quando: a partir de 21 de março

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 9573-4867 // (81) 9 9873-2450 // E-mail: [email protected]

"Fundarpe 50 anos: História, Arte, Cultura e Patrimônio

Quando: até 25 de março

Onde: Casa de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus - Rua Maestro Tomás de A. Maciel, Centro da cidade)

Acesso gratuito

Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h // Sábados das 9h às 12h



"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5

Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 17h // Sábados e Domingos, das 11h às 18h

Informações: (81) 3355-9500



"A Pintura, A Fotografia e o Momento Eterno"

De Francisco Baccaro, Helder Ferrer e Isabela Stampanoni

Quando: até 29 de março

Onde: Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem

Visitação de segunda a sexta-feira, das 10h à 19h e aos sábados, das 10h às 15h

Informações: @amparosessenta

Exposição Fotográfica "Viver Mover - Desvendando a Magia Oculta do Cotidiano"

Quando: até 24 de abril

Onde: Museu Murilo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Visitação de quarta a sexta, das 9h às 12h//14h às 17h e aos sábados, das 10h às 17h

Informações: @museumurilolagreca

