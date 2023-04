A- A+

famosos Com diária a partir de R$ 20 mil, conheça o rancho de Ewbank e Gagliasso onde Cara de Sapato ficou Rancho da Montanha fica em Membeca, Paraíba do Sul, a 124 km da cidade do Rio de Janeiro

Hospedado no famoso rancho da família Ewbank Gagliasso, Cara de Sapato compartilhou com seus seguidores o fim de semana na Região Serrana do Rio. O ex-BBB foi convidado por João Vicente de Castro, que alugou o lugar para comemorar seu aniversário. Com diárias a partir de R$ 20 mil, o local contem 6 quartos, 7 camas e 6 banheiros, além de academia, sauna, piscina e um lago particular.

O local está disponível para ser alugado por temporada através da Mahnai, uma corretora especializada em imóveis de luxo. O site aceita reservas de grupos de até 12 pessoas. O Rancho da Montanha fica em Membeca, Paraíba do Sul, a 124 km da cidade do Rio de Janeiro.

O projeto com assinaturas de Duda Porto Arquitetura e design de interiores da Hana Lener, se destaca pela estrutura da casa e as cabanas em pedra, madeira e toda rodeada de vidro. Além disso, há placas solares para captação de energia limpa.O terreno de 260 mil m².

Eliminado do BBB 23 após acusação de importunação sexual, Cara de Sapato compartilhou uma série de vídeos no rancho paradisíaco de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. O casal e os filhos, Titi, Bless e Zyan não estavam em casa.

