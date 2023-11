Com direito à "bronca" de filhos: mães de artistas viralizam nas redes sociais

A- A+

Atráves das redes sociais, MC Ryan fez um pedido público por respeito à sua mãe, Myla Santana, de 40 anos - o que proporcionou ainda mais seguidores à empresária. O funkeiro, de 21 anos, declarou: "O papo aqui não muda. Para todos os talaricos de plantão; minha mãe é casada, respeito aí no bagulho".

O alerta só aumentou a curiosidade sobre Myla, que costuma exibir a boa forma em biquínis e em treinos na academia no seu perfil pessoal (frequentemente acompanhada por seu marido, Anderson Silva). Desde o "recado" do filho, ela ganhou mais de 100 mil novos fãs e agora conta com mais de 352 mil seguidores em sua conta do Instagram.

Mas não é só a mãe de MC Ryan que se destaca nas redes sociais, seja pelo conteúdo postado ou pelo fato de surpreenderem os seguidores dos filhos com jovialidade e estética. Mãe da cantora e compositora Luisa Sonza, Eliane Gerloff, de 51 anos, também divide com a filha os eleogios recebidos nas redes sociais por sua beleza.

Influenciadora digital, ela produz conteúdo como "especialista em autocuidado" para os seus 187 mil seguidores no Instagram. Entre suas postagens, estão dicas de beleza, decoração, registros de exercícios, meditação e viagens. Ao postar fotos de biquíni ou roupa de academia, a ex-professora de educação física sempre recebe elogios pela boa forma.

Assim como Luisa e Eliane também são constantemente comparadas nas fotos em que aparecem juntas, o mesmo acontece com a cantora Lexa e sua mãe, Darlin Ferratry, de 45 anos. Empresária da cantora, Darlin tem 698 mil seguidores no Instagram, onde publica registros de shows e campanhas feitas por Lexa e pela filha mais nova, Wenny Isa, rainha de bateria na Independente de Boa Vista, no carnaval do no Espírito Santo, onde vai desfilar em 2024.

Darlin também compartilha cliques de viagens e roteiros de luxo, mas nunca deixa de contar em entrevistas as dificuldades pelas quais passou para criar os filhos. Há uma semana, ela postou fotos com Lexa em Búzios, para celebrar o seu aniversário de 45 anos.

Outra capaz de movimentar as redes sociais é a mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable, de 57 anos. Na semana passada, ela usou as redes sociais para se declarar ao novo namorado, o universitário Carlos Wanderson, durante uma viagem romântica do casal pelo Ceará. "Te amo tanto", escreveu a advogada na legenda de uma foto beijando o rapaz.

A mãe da atriz Isis Valverde é pedagoga e costuma ser discreta quanto à sua vida pessoal. Até recentemente, ela mantinha o perfil no Instagram, atualmente com 38 mil seguidores, fechado. Ela ficou viúva em 2020, quando o pai da atriz, Rubens Valverde, sofreu um mal súbito durante uma trilha de moto. Antes de chamar atenção por ter namorados mais jovens, Rosalba ganhou elogios e comentários nas redes ao posar de biquíni e exibir o corpo malhado.

