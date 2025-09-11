A- A+

shows Com dois dos três dias esgotados, "Mãeana Canta JG" volta a casa Estação da Luz Todas as sessões contarão com abertura do DJ Incidental

Ana Lomelino, antiga vocalista da banda Tono, mais conhecida como Mãeana traz, pela terceira vez, seu show Maeana Canta JG. As apresentações acontecem da próxima sexta, dia 12 de setembro, até o domingo, 14. Mas os dois primeiros dias já estão com ingressos esgotados.

"Maeana é realmente um grande fenômeno, o público a adora. Para atender tanta procura, tivemos que abrir uma sessão extra do show no domingo", diz Natália Reis.

Nos intervalos da apresentação e nas aberturas, o DJ Incidental assume as picapes. O repertório da apresentação será composto pela mistura entre as canções eternizadas pelo baiano João Gilberto e os atuais sucessos do pernambucano João Gomes. Juazeiro e Petrolina se encontram na ponte formada por Mãeana, resultando no que ela apelidou de “pisa nova”, a levada do Piseiro com a intenção da Bossa Nova.

Mãeana canta JG

Quando: Sábado (13), às 18h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo

Ingressos: a partir de R$ 100, no Sympla

Mais informações em @casaestacaodaluz

*Com informações da assessoria de imprensa



Veja também