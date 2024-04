A- A+

BBB 24 Com dúvidas sobre as prioridades de Alane e Beatriz, Davi revela incômodo por falta de transparência O baiano compartilhou sua preocupação sobre as duas sisters com Matteus na academia

Nesta quarta-feira (3), Davi compartilhou com Matteus, na academia da casa, o seu desejo de conversar com Alane e Beatriz para entender as prioridades das duas sisters no programa. Com a reta final do Big Brother Brasil 24 se aproximando, o Top 8 desta edição segue confabulando as últimas movimentações do jogo.



"Eu quero saber, tipo assim, porque naquele dia elas (Alane e Beatriz) não deixaram claro quem são as prioridades delas depois do pódio que elas têm", expressou o baiano.



Davi entende que Alane, Bia e Matteus estão fechados, pois jogaram juntos desde o início, mas a sua dúvida sobre o Top 5 das sisters incomoda o brother.



"Creio que o quarto lugar seja Isabelle e eu em quinto, mas a gente tem que saber, né, véi? Deixar as coisas esclarecidas", finalizou o motorista de aplicativo.

Matteus concordou que o aliado deveria chamar as sisters para uma conversa, porque nem o gaúcho sabe quais são as prioridades das aliadas.

