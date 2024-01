A- A+

EGOT Com Emmy, Elton John se torna 19º EGOT; saiba o que é e veja todos os artistas da seleta lista O artista britânico venceu a categoria Melhor Especial de Variedades, graças ao último show nos Estados Unidos da sua turnê de despedida

O cantor Elton John se somou ao seleto clube de vencedores do "Grand Slam" de prêmios artísticos, conhecido como EGOT, ao conquistar um Emmy.

O artista britânico venceu a categoria Melhor Especial de Variedades, graças ao último show nos Estados Unidos da sua turnê de despedida, "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", em Los Angeles.

Com este reconhecimento, Elton John tornou-se a 19ª pessoa a ganhar pelo menos um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony.

O cantor e compositor, de 76 anos, não compareceu à cerimônia em Los Angeles porque se recupera de uma cirurgia no joelho, mas foi representado no palco por seu produtor Ben Winston.

"Sabíamos que seria histórico porque seria o último show de Elton na América do Norte", disse Winston.

"Não sabíamos que seria histórico porque o homem que criou a trilha sonora das nossas vidas ia ganhar (...) um EGOT", acrescentou.

Elton John ganhou cinco Grammys, dois Oscars de Melhor Canção Original com "O Rei Leão" e "Rocketman" e um Tony pela trilha sonora do musical teatral "Aida".

No total, agora com Elton John, apenas 19 artistas no mundo são EGOT.



Confira abaixo a lista completa e o ano em que cada um ganhou o primeiro de seus prêmios.

Richard Rodgers (Oscar 1945, Tony 1950, Grammy 1960 e Emmy 1962)



Helen Hayes (Oscar 1932, Tony 1947, Emmy 1953 e Grammy 1976)



Rita Moreno (Oscar 1961, Grammy 1972, Tony 1975, Emmy 1977)



John Gielgud (Tony 1961, Grammy 1979, Oscar 1981 e Emmy 1991)



Audrey Hepburn (Oscar 1953, Tony 1954, Emmy 1993 e Grammy 1994)



Marvin Hamlisch (Oscar 1973, Grammy 1874, Tony 1876 e Emmy 1995)



Jonathan Tunick (Oscar 1977, Emmy 1982, Grammy 1988 e Tony 1997)



Mel Brooks (Oscar 1968, Emmy 1997, Grammy 1998 e Tony 2001)



Mike Nichols (Grammy 1961, Tony 1964, Oscar 1967 e Emmy 2001)



Whoopi Goldberg (Grammy 1985, Oscar 1990, Emmy 2002 e Tony 2002)



Scott Rudin (Oscar 1984, Emmy 1994, Grammy 2008 e Tony 2011)



Barbra Streisand (Grammy 1963, Emmy 1965, Oscar 1968 e Tony 1970)



Liza Minnelli (Tony 1965, Oscar 1972, Emmy 1973 e Grammy 1990)



James Earl Jones (Tony 1979, Grammy 1977, Emmy 1991 e Oscar 2012)



Scott Rudin (Emmy 1984, Tony 1994, Oscar 2007 e Grammy 2012)



Robert Lopez (Tony 2004, Emmy 2008, Grammy 2012 e Oscar 2014)



Harry Belafonte (Tony 1954, Emmy 1960, Grammy 1961 e Oscar 2014)



Quincy Jones (Tony 2016, Emmy 1977, Grammy 1964 e Oscar 1994)



John Legend (Grammy 2006, Oscar 2015, Tony 2017 e Emmy 2018)



Alan Menken Oscar 1989, Grammy 1990, Tony 2012 e Emmy 2020)



Jennifer Hudson (Oscar 2007, Grammy 2009, Emmy 2021 e Tony 2022)



Viola Davis (Tony 2001, Emmy 2015, Oscar 2017 e Grammy 2023)

Veja também

rio de janeiro Sócio de famosa galeria de arte de NY é encontrado morto em apartamento no Jardim Botânico, no Rio