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Tecnologia Com empresa ligada à Anthropic, ator Ashton Kutcher pode virar bilionário com IPO histórico Investimento de US$ 435 milhões na dona do chatbot Claude valorizou participação da Sound Ventures em bilhões de dólares

O ator Ashton Kutcher pode entrar para o grupo dos bilionários com a abertura de capital da Anthropic, empresa de inteligência artificial responsável pelo desenvolvimento do chatbot Claude. Cofundador da gestora de investimentos Sound Ventures, o artista participou de aportes de US$ 435 milhões na companhia desde 2023, segundo informações da Bloomberg. Com a estreia das ações da startup na Nasdaq, nesta quinta-feira (19), a participação da empresa de investimentos foi avaliada em bilhões de dólares.

A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) estabeleceu o preço de US$ 83 por papel, levando o valor de mercado da Anthropic a quase US$ 1,5 trilhão. Ainda segundo a Bloomberg, a fatia da Sound Ventures na desenvolvedora de IA está avaliada em aproximadamente US$ 7 bilhões.

Kutcher deixou recentemente a Sound Ventures para lançar uma nova empresa de investimentos voltada à inteligência artificial avançada, infraestrutura e tecnologias profundas (deep tech).

Aposta milionária na Anthropic

A Sound Ventures foi fundada por Kutcher e Guy Oseary, empresário conhecido por ter trabalhado com a cantora Madonna. A dupla realizou um investimento inicial de US$ 35 milhões na Anthropic e, posteriormente, aportou outros US$ 400 milhões na empresa.

A gestora também conta com Effie Epstein como sócia-gerente. Considerando a participação dos integrantes da equipe na desenvolvedora de IA, o valor do investimento chega a quase US$ 11 bilhões.

O IPO representa um retorno expressivo para os investidores que apostaram na startup antes de sua estreia no mercado de ações. Entre eles está também Eric Schmidt, ex-presidente-executivo do Google.

Big techs concentram as maiores participações

Apesar dos ganhos potenciais de investidores como Kutcher, os maiores acionistas da Anthropic são gigantes da tecnologia que financiaram a companhia ao longo dos últimos anos. Amazon, Google, controladora da Alphabet, e Microsoft acumulam participações avaliadas em dezenas de bilhões de dólares, resultado de aportes e parcerias comerciais.

Além do IPO, a Anthropic organizou uma colocação privada de US$ 26 bilhões para permitir que sete empresas de tecnologia ampliassem seus investimentos. Depois das operações, a Amazon passou a deter quase 15% das ações em circulação da desenvolvedora, enquanto o Google ficou com aproximadamente 14%.

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