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MÚSICA Com 'Equilibrivm', Anitta tem a melhor estreia de um álbum latino feminino em 2026 no Spotify Lançado na sexta-feira, disco da cantora contou com 8,2 milhões de streams totais nas primeiras 24 horas de execução na plataforma

Com seu oitavo álbum, “Equilibrivm”, lançado na sexta-feira, a cantora Anitta teve a melhor estreia de um álbum latino feminino em 2026 no Spotify. O disco contou com 8,2 milhões de streams totais nas primeiras 24 horas de execução, nove músicas estrearam no Top 50 Brasil e 14 faixas apareceram no Top 100 nacional.

É o segundo melhor desempenho de um álbum da artista carioca nas primeiras 24 horas na plataforma — o recorde permanece com “Funk Generation”, de 2024, com mais de 10 milhões de plays.

Resultado de um processo de autodescoberta iniciado há pouco mais de três anos (motivado, alega, por problemas de saúde e efeitos do excesso de trabalho), “Equilibrivm” é, segundo Anitta, o disco que saiu quando ela resolveu “fazer o que desse na telha, com alegria e com propósito de alma”, a fim “de mostrar a pessoa que tenho me tornado, com muito orgulho também do meu passado”.

Um disco com referências diretas ao candomblé, dominado pelas músicas em português, de sonoridade muito brasileira (e participações de Marina Sena, Liniker, Os Garotin, Ponto de Equilíbrio, Luedji Luna, Rincon Sapiência, Ebony e Melly)... Anitta reconheceu o risco, quando se trata de um lançamento que vai representá-la no mercado mundial, mas desabafou, em entrevista coletiva, na sexta-feira, para divulgar “Equilibrivm”.

— Neste momento de carreira, eu não estou ligando se vai dar certo, se vai ter views, se vai ter números, se vai ficar internacional, se o povo fora do Brasil vai curtir, se não vai... Mesmo assim, vou amar, não estou nessa pressão. Estou meio que tocando o que-se-dane para qualquer fórmula que tenha que se seguir para chegar a certos lugares. As coisas que eu conquistei na minha carreira, eu não trocaria por Grammy nenhum — disse.

Anitta garantiu que “Equilibrivm” era “o álbum em que eu mais gastei dinheiro na minha vida”, tendo produzido vídeos para todas as músicas (o primeiro, de “Desgraça”, saiu na sexta-feira à tarde), com direção criativa de Nídia Aranha:

— Sou uma pessoa que mudo inteira. Eu não mudo só a minha cara fazendo plástica, não. Eu me mudo por dentro.



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