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OSCAR 2026 Com esclerose múltipla, Selma Blair surge com bengala em festa pós-Oscar; veja fotos Artista americana, de 53 anos, exibe peça com orgulho e fala abertamente sobre a doença, algo que já inspirou, inclusive, um filme

A atriz Selma Blair — que tem falado abertamente sobre a condição de esclerose múltipla, doença com a qual foi diagnosticada em 2018 — chamou a atenção na festa pós- Oscar organizada pela revista americana "Vanity Fair", em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último domingo (15). A artista, de 53 anos, surgiu no tapete vermelho com uma bengala preta com cabo curvo prateado, que combinava com o vestido transparente. Ela exibida a peça com orgulho.

Estrela de filmes como "Segundas intenções" (1999), "Legalmente loira" (2001) e "Hellboy" (2004), a americana já havia comparecido ao mesmo evento no ano passado. Em 2025, ela chegou à tradicional festa acompanhada de seu cão de assistência, Scout.





A trajetória da atriz — e, mais especificamente, as mudanças provocadas pela doença — estão retratadas no filme "Apresentando Selma Blair" (tradução livre do título em inglês "Introducing, Selma Blair", de 2021). O longa-metragem documental mostra um olhar íntimo sobre como tem sido a vida da atriz após o diagnóstico de esclerose múltipla.





A atriz Selma Blair, de bengala, na festa pós-Oscar da revista 'Vanity Fair', em 2026 Foto: Jean Baptiste Lacroix/AFP

A atriz Selma Blair, de bengala, na festa pós-Oscar da revista 'Vanity Fair', em 2026 Foto: Jean Baptiste Lacroix/AFP

A atriz Selma Blair, de bengala, na festa pós-Oscar da revista 'Vanity Fair', em 2026 Foto: Jean Baptiste Lacroix/AFP

Os sintomas da condição incluem dores intensas e incapacidade física, incluindo dificuldade para falar e perda dos movimentos da perna esquerda. Nos últimos anos, ela realizou um transplante de células-tronco — e a doença entrou em remissão. As limitações agora envolvem uma bengala para ajudar nos movimentos, elegantemente ostentada por ela.

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