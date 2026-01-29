A- A+

NOVELA Com estreia para 2 de fevereiro, "Dona Beja", da HBO, fortalece a teledramaturgia no streaming Na nova novela, Grazi Massafera dá vida à personagem principal que desafia as normas da época

A ideia de um mercado das telenovelas no streaming ainda está em processo de lapidação e fortalecimento. A trama de “Dona Beja”, nova aposta da HBO Max que estreia dia 2 de fevereiro, chega ao público quase dois anos após o fim das gravações.

Nova versão do sucesso dos anos 1980, a obra testa caminhos narrativos e fortalece uma fase de experimentação no streaming que busca consolidar sua identidade no competitivo universo das novelas.

“Esse projeto de muita importância para o mercado audiovisual. É um projeto pioneiro. Inaugura um formato para o streaming. Por isso mesmo, exigiu um fôlego emocional e criativo de todos os envolvidos. Foi um processo potente e de muito carinho”, aponta Renata Rezende, diretora de produção de conteúdos de ficção da Warner Bros Discovery.

Adaptação

Com 40 capítulos, “Dona Beja” é uma adaptação da obra homônima, inspirada em dois livros sobre Ana Jacinta de São José, uma personagem real vivida por Grazi Massafera na nova versão.

A narrativa acompanha a história de uma mulher que desafia as normas sociais impostas à sua época em um contexto marcado por restrições e desigualdades.

Ao longo da trama, temas como desejo, liberdade, poder e vingança se entrelaçam na construção de uma personagem complexa, cuja inteligência e postura independente a colocam em constantes confrontos.



“Não estamos falando de um remake, mas de uma releitura. Esse projeto está lindo. Há poesia, há questões que nos fazem refletir. Enfiamos o dedo na ferida da sociedade”, aponta Grazi Massafera.

Conflitos

A novela, que conta ainda com David Junior, André Luiz Miranda, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Elizabeth Savalla e Werner Schunemann no elenco, amplia o olhar sobre temas como liberdade, protagonismo feminino e desigualdade social, colocando Beja no centro de conflitos políticos, afetivos e morais em uma sociedade marcada por rigidez e opressão.

“É uma releitura: como construir uma mulher à frente do seu tempo, quarenta anos depois. A sociedade mudou menos do que gostaríamos, mas nossa consciência se ampliou. Hoje, ela poderia ir mais longe, levar consigo os personagens e abrir novos caminhos”, defende Daniel Berlinsky, que assina o folhetim ao lado de António Barreira.

Estética

Para dar vida a esse universo, a produção construiu uma cidade cenográfica de 1.710m², algo inédito no streaming, e contou com mais de 3 mil peças de figurino feitas especialmente para a obra, reforçando a riqueza visual e o cuidado com a ambientação histórica.

Completamente finalizada, a trama de “Dona de Beja” contou com gravações entre outubro de 2023 e maio de 2024.

“A Floresta vem há 15 anos produzindo projetos, e é especial poder realizar ‘Dona Beja’. Contar essa história de uma forma diferente significa muito. Tivemos uma equipe gigante: 350 profissionais, 70 pessoas no elenco. É uma construção coletiva, grandiosa, que traz novas perspectivas e abre caminhos”, valoriza Adriana Silva, que é diretora geral da produtora Floresta.

Veja também