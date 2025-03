A- A+

CINEMA Com estrelas de "X-Men" e "Quarteto Fantástico", Marvel revela elenco de "Vingadores: Apocalipse" Filme tem estreia prevista para 1° de maio de 2026

A Marvel divulgou o elenco completo de "Vingadores: Apocalipse" na manhã desta quarta-feira (26), durante uma transmissão ao vivo de mais de cinco horas. Além das estrelas do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), nomes do universo "X-Men" e do "Quarteto Fantástico" integram o grupo.

Dirigido pelos irmãos Joe e Anthony Russo, o longa tem estreia prevista para 1° de maio de 2026.

Entre os membros do elenco que retornam, vale ressaltar Robert Downey Jr., que volta como o vilão Victor von Doom/Doutor Destino em vez do Homem de Ferro. O anúncio foi feito em julho do ano passado, durante a San Diego Comic-Con.

O elenco anunciado inclui Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Letitia Wright (Pantera Negra), Wyatt Russell (Agente Americano), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova), Danny Ramirez (Falcão) e Winston Duke (M'Baku).

Entre as estrelas de "X-Men" estão: Patrick Stewart (Prof. X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cuming (Noturno) e Kelsey Grammer (Fera). Channing Tatum, que interpretou Gambit em "Deadpool & Wolverine", também aparecerá na sequência da franquia.

Outra novidade no elenco são os membros do "Quarteto Fantástico", incluindo Pedro Pascal (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (A Mulher Invisível), Ebon Moss-Bachrach (O Coisa) e Joseph Quinn (Tocha Humana).

