A- A+

REALITY Com estrutura gigantesca, "Chef de Alto Nível" engrossa lista de competições gastronômicas na tevê Programa é a versão brasileira de "Next Level Chef", formato original criado e produzido por Gordon Ramsay

Os anos passam, mas a gastronomia segue sendo um assunto em alta na televisão. Com formatos variados, as competições entre cozinheiros atravessam os canais de televisão e streaming.

A partir do próximo dia 15 de julho, a Globo investe em mais uma disputa gastronômica, mirando o sucesso do longevo “Masterchef Brasil”, que há 10 anos vai ao ar na Band.

Com apresentação de peso de Ana Maria Braga, o “Chef de Alto Nível” traz talentos de todo Brasil, tendo como cenário uma megaestrutura nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

“A gente expõe sensações de competição, de conhecimento, de emoção, de drama. São 24 vidas, 24 sonhos, pessoas com suas dores, esperanças e buscas por realização. Vamos mostrar o coração e o amor que existe dentro da cozinha. Estamos preparando um conteúdo pulsante, envolvente emocionalmente, e as pessoas que curtem esse tipo de formato vão tirar proveito, aprender. O próprio Team Gordon (equipe do criador do formato original, Gordon Ramsay) está fascinado com o tempero brasileiro, com o quanto a gente é quente, é emotivo, entrega para valer e coloca corpo e alma na produção”, valoriza Carlo Milani, que está à frente da direção geral.

A competição será realizada na Torre das Cozinhas, uma megaestrutura construída nos Estúdios Globo, com três cozinhas empilhadas, cada uma com características específicas.

Na cozinha do topo, os cozinheiros têm à disposição tudo que há de mais avançado em relação a equipamentos e utensílios. Na cozinha do meio, o cenário é menos luxuoso, mas com boas condições de uso. Já na cozinha do porão, os recursos são limitados e o ambiente é precário.

Do topo ao porão, uma plataforma une as três cozinhas e é por onde os participantes poderão escolher, com tempo bem limitado, seus ingredientes.

À medida que a plataforma desce, a tendência é que as melhores opções fiquem pelo caminho. “Já assisti a três das edições do programa original e eu diria que no Brasil ainda não foi feito nada parecido com o que está sendo feito aqui. É uma coisa fantástica! Cada dia é uma experiência, a gente chora, a gente vive, a gente se diverte. O povo brasileiro tem alma, tem coração”, explica Ana Maria.

O caminho dos 24 competidores rumo ao prêmio começa com a fase das seletivas, que marca os três primeiros episódios.

Divididos pelas categorias cozinheiros profissionais, amadores e da internet, oito participantes de cada grupo encaram um desafio em cada cozinha, com a eliminação de um deles a cada prova.

Com os pratos avaliados pelos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, os 15 melhores cozinheiros dessa fase – cinco de cada grupo – passam à disputa de grupos, que mistura competidores das três categorias, com a chance de serem escolhidos para compor, então, o time dos chefs mentores e vestirem o sonhado dólmã e os aventais dos grupos.

“Eu vou pegar essas pessoas e tirar o melhor delas, e eu acho que essa é a parte incrível da missão dos mentores”, aponta Atala.

Totalmente produzido nos Estúdios Globo, o programa é a versão brasileira de “Next Level Chef”, formato original criado e produzido por Gordon Ramsay. A surpreendente torre de cozinhas foi construída do zero no Centro de Produção de Realities.

Sob uma tenda de 17 metros de altura, a construção integra um complexo inédito que ocupa uma área de 1.700 m².

“Até novembro de 2024, esse espaço era uma cidade cenográfica. Em menos de 200 dias, derrubamos o que havia e construímos esta tenda. Foi muito desafiador. Ao todo, temos mais de 800 pessoas no projeto, 230 somente na obra. Botar isso de pé foi muito legal e mostrou toda a força dos Estúdios Globo”, destaca Rodrigo Tapias, que ocupa o posto de produtor executivo do programa.

“Chef de Alto Nível” – Estreia dia 15 de julho, na Globo.

Veja também