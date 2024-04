Com uma fantasia de coelho, o cantor João Gomes entregou ovos de chocolate a estudantes de uma escola municipal da cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A ação aconteceu nessa segunda-feira (1º), na Escola Municipal em Tempo Integral Paul Harris, situada no bairro Gercino Coelho, e ocorreu em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

O momento da visita e entrega dos cerca de 1.400 ovos de chocolate doados pelo artista foi registrado nas redes sociais de João Gomes.

No local, o cantor foi recebido por abraços, pintura de coelho no rosto e ao som dos seus sucessos, entoados pelos estudantes.

"Obrigada Deus por poder proporcionar tudo isso para essa turminha", escreveu João, nas redes sociais. Já fora na escola, ele parou o carro e entregou ovos para um casal que estava com uma criança nos braços.

Natural do município de Serrita, no Sertão de Pernambuco, João Gomes, de 21 anos, cresceu em Petrolina, ao lado da família, cidade onde fez sucessos conhecidos em todo o Brasil.