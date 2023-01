A- A+

BBB23 Com foco no humor, o "Big Brother Brasil" estreia na programação de verão da Globo O reality estreia na segunda-feira (16)

O mês de dezembro tem suas tradições consolidadas, mas o começo do ano também já conta com um legado estruturado na programação de tevê. Assim como o ano não começa de fato antes do Carnaval, a grade de verão só está completa com a estreia do “Big Brother Brasil”, principal programa do horário nobre da Globo até abril. O reality show retorna ao ar na 23ª edição a partir da próxima segunda, dia 16, e pelo segundo ano fica sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt.

“O que eu mais curto é conversar com os participantes, acompanhar as provas e o momento do discurso de eliminação. Não necessariamente nessa ordem. O convívio com o time do ‘BBB’ é muito bacana. Em casa, eu acordo e já ligo no Globoplay. Passo o dia inteiro assistindo. Já me peguei várias vezes pensando na vida e falando ‘É, acho que vou mudar de canal porque eu estou há meia hora ouvindo uma pessoa roncar. Vou ver um noticiário enquanto isso’”, brinca ex-âncora do “Fantástico”.

Um dos nomes em ascensão na programação da Globo, Paulo Vieira volta ao reality show para comandar o quadro de humor “Big Terapia”. Na produção, o humorista analisa de maneira nada convencional o comportamento dos confinados, ajudando os fãs do programa a entender o que acontece com os participantes nos momentos de tensão da disputa.

“Ano passado, quando entraram na casa, eles não sabiam que existia o quadro, então, era uma surpresa. Deu muito certo, mas acredito que agora, sabendo da intenção, eles vão vir muito mais animados e rendendo mais ainda para essa entrevista”, explica o humorista.

Além de Paulo Vieira, o humor do programa também terá mais uma vez o reforço de Dani Calabresa. Ela estará à frente do quadro “CAT BBB”, em que mantém um diálogo com os fãs, encarnando, muitas vezes, os personagens da casa. Os assinantes do Globoplay podem enviar áudios sobre os participantes e as melhores mensagens serão exibias no programa.

“Na minha opinião, o BBB é o programa mais comentado do país, então, fazer parte disso é muito especial. É um desafio diferente para minha carreira de atriz e apresentadora. Sinto que o meu carinho pelo reality como espectadora ajuda na hora de sugerir piada, brincadeiras ou imitações para a equipe de redação”, afirma Dani.

As edições do “BBB” também terão toques de animação na nova temporada. Toda semana, um vídeo inédito da ilustradora Rafaella Tuma vai mostrar, de forma bem-humorada, tudo que está em alta na rotina dos participantes. Rafaella tem formação em Design Gráfico e especialização em Motion Graphics. Ela reúne mais de 4 milhões de seguidores em seus perfis nas redes sociais.

“A produção me deu liberdade para escolher as cenas da semana e criar as animações. Vou ter um período intenso de correria e imersão no ‘BBB’ para não deixar passar absolutamente nada. Minha missão é fazer o espectador sorrir. Tenho certeza de que essa junção de animações e ‘BBB’ vai ser o puro suco do entretenimento brasileiro”, vibra a ilustradora.

