PREMIAÇÃO Com foto subaquática tirada no Recife, brasileira ganha prêmio internacional; saiba detalhes Fotógrafa Fabi Fregonesi é a primeira brasileira a subir ao pódio do Underwater Photographer of the Year (UPY)

A fotógrafa Fabi Fregonesi fez história por ter sido a primeira brasileira a subir ao pódio do concurso internacional Underwater Photographer of the Year (UPY) - em tradução livre seria "Fotógrafo Subaquático do Ano". O evento da premiação da edição 2024 aconteceu em Londres, na Inglaterra.



A cerimônia acontece anualmente na sede do UPY, no Reino Unido. Com 13 categorias, o concurso é um dos mais importantes do mundo e conta com jurados experientes da fotografia internacional, especializados em fotos subaquáticas, como Peter Rowlands, Tobias Friedrich e Dr. Alexander Mustard.



O prêmio internacional celebra e premia fotografias feitas abaixo da superfície de oceanos, lagos, rios e até piscinas, e é reconhecida por fotógrafos de todo o mundo. Todas as fotos vencedoras serão apresentadas nos próximos dias 2 e 3 de março, numa galeria no Reino Unido.



Todos os profissionais ao redor do globo podem se inscrever na premiação, inclusive o Brasil já recebeu a menção honrosa em duas fotos em anos anteriores.



"Hora de Zarpar"

Nesta edição, Fabi Fregonesi, conseguiu o feito de se consagrar entre as três melhores fotografias do mundo, na categoria ''Wrecks'' (''Naufrágios'', em português) com a foto ''Set Sail'' (''Hora de Zarpar'', em português), feita no Recife.



Ela marcou a primeira vez de uma brasileira no pódio do UPY, além de ser a primeira mulher do País a ser premiada na história desse concurso e consolida como uma das melhores fotógrafas subaquáticas do mundo.

''Honrada em ser premiada em um dos maiores e mais importantes concursos internacionais de foto subaquática, o UPY (Underwater Photographer of the Year). Foi minha primeira inscrição em um concurso desse porte e nunca imaginei esse resultado logo de cara. Foram mais de 6500 fotos submetidas de fotógrafos do mundo todo e poder colocar o nome do Brasil no pódio, em terceiro lugar na categoria Wrecks (naufrágio), é um orgulho que não cabe no peito. E uma foto tirada no Brasil, pra mostrar pro mundo que temos mergulhos incríveis'', comentou Fabi.

''Mais do que isso, ser a primeira pessoa do Brasil a estar entre as 3 primeiras colocações de uma categoria em toda história do UPY, e ser a primeira mulher brasileira premiada nesse concurso é muito mais do que eu podia imaginar quando tirei minha primeira foto subaquática em 2012'', acrescentou a fotógrafa.

No UPY deste ano, Fregonesi teve mais duas fotos finalistas e outras duas que chegaram nas quartas de final, em outras categorias. ''Quer dizer, estou sonhando sim e quero sonhar sempre mais alto, mesmo que eu não saiba quais alturas os sonhos podem alcançar'', finalizou ela.

