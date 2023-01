A- A+

CARANAVL 2023 Com Gilberto Gil e BaianaSystem, prévia do "Enquanto Isso na Sala da Justiça" fecha programação Os Gilsons, Isaar e o grupo Sambadeiras, também integram programação, que vai contar ainda com outros nomes no palco

Das prévias mais esperadas (e badaladas) do Carnaval pernambucano, a do "Enquanto Isso na Sala da Justiça" retorna ao pavilhão interno do Centro de Convenções, em Olinda, com line-up confirmada para o próximo dia 10 de fevereiro no pavilhão interno do Centro de Convenções, em Olinda.



Dois anos depois de ausente da folia, em decorrência da pandemia, a festa vai receber o cantor e compositor Gilberto Gil, que estreia na prévia ao lado dos Gilsons - grupo formado por Francisco, João e José Gil, respectivamente netos e filho do artista baiano.









Além deles, BaianaSystem, Isaar, Martins, banda Malícia Champion - que faz show ao lado da Orquestra de Frevo do Baba, Fábio Trummer e o grupo Sambadeiras, completam o line-up da prévia, que vai contar também com os DJ's Gilson Martins e Zé Kbeça, para animar os super-heróis nos intervalos.

Os ingressos para a prévia custam a partir de R$ 89 (meia entrada) e estão disponíveis no site Ingresse.



SERVIÇO

Prévia "Enquanto Isso na Sala da Justiça"

Dia 10 de fevereiro, no Pavilhão Interno do Centro de Convenções, em Olinda, a partir das 21h



Ingressos no site Ingresse



Primeiro lote: R$ 89 (meia-entrada)//R$ 99 + 1Kg de alimento (inteira social).



Av. Professor Andrade Bezerra. s/n, Olinda

Informações no Instagram @saladajustica

