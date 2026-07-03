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TELEVISÃO Com histórias densas e dramáticas, "Justiça" estreia temporada na Globo Segunda temporada de "Justiça" inicia um novo capítulo ao estrear na Globo em julho, consolidando um modelo de distribuição que prolonga alcance das obras para além da primeira exibição

A jornada de uma série pode ganhar uma sobrevida quando seus episódios chegam ao catálogo de uma plataforma de streaming.

Cada vez mais, as produções percorrem diferentes janelas de exibição, renovando seu encontro com o público e ampliando seu alcance.

Após o lançamento no Globoplay, a segunda temporada de “Justiça” inicia um novo capítulo ao estrear na Globo no próximo dia 7 de julho, consolidando um modelo de distribuição que prolonga alcance das obras para além de sua primeira exibição.

“Tudo que fazemos é para o público e a tevê aberta tem um alcance muito amplo. É muito empolgante pensar nessa estreia próxima”, valoriza a autora Manoela Dias.

Com ambientação em Brasília e Ceilândia, no Distrito Federal, a produção mantém o formato antológico que marcou a primeira temporada e apresenta novos personagens e conflitos, conectados por um mesmo ponto de partida: decisões que mudam vidas para sempre.

“Essas são histórias que envolvem grandes desafios, mas com muita superação. ‘Justiça’ conta histórias duras, mas nunca derrotistas. São narrativas conduzidas pela noção de reparação e luta por identidade”, defende a escritora.

A narrativa acompanha Balthazar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício), Geíza (Belize Pombal) e Milena (Nanda Costa), quatro personagens presos no mesmo dia.

Sete anos depois, ao deixarem a prisão, eles tentam retomar suas trajetórias enquanto lidam com as consequências de seus atos e enfrentam novos dilemas morais – em uma jornada atravessada por dor, recomeços e diferentes formas de enxergar o que é justo.

“São histórias fortes em que é difícil tomar uma posição clara entre quem está certo e quem está errado. A série tem essa profundidade e traz bastante emoção”, aponta o diretor Gustavo Fernández.

O elenco também conta com nomes como Leandra Leal – que, na pele de Kellen, é a única personagem que retorna –, Paolla Oliveira, Alice Wegmann, Júlia Lemmertz, Giovanni Venturini, Jéssica Marques, Marco Ricca, Marcello Novaes, Maria Padilha, Gi Fernandes, Danton Mello, Luciano Mallmann, Fábio Lago, Breno da Matta, Jorge Guerreiro e Tereza Seiblitz, entre outros.

“Desde ‘Justiça’, eu brinco que a Kellen é o meu alter ego dentro da série. Apesar de ela não ter nada a ver comigo, ela tem tudo a ver comigo (risos). Ela tem uma espécie de senso prático sobre as coisas que eu adoro. Para mim, fazia sentido e eu acho que foi um charme tê-la na história anos depois”, ressalta Manoela.

“Justiça 2” – Estreia dia 7 de julho, na Globo.

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