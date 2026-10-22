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TEATRO Com humor, Mariana Xavier traz para Recife monólogo que trata de assuntos como saúde mental Atriz apresenta no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, espetáculo que já percorreu mais de 30 palcos País afora

Sim, o humor, na arte, pode - por vezes deve - ser aliado em assuntos que mesmo pesados, precisam ser explorados. Um dos tantos e necessários papéis que são levados para os palcos do teatro, por exemplo.



E é sobre isso, um fazer artístico atuante em leveza, que o público vai ser contemplado sobre assuntos que remetem à saúde mental, com o humor peculiar da atriz Mariana Xavier em "Antes do Ano que Vem" - monólogo que chega ao Recife nos próximos dias 30 e 31 de outubro, e no dia 1º de novembro no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.



No palco, o espetáculo, com texto de Gustavo Pinheiro e direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos, traz Mariana em personagens diversos e situações que vão remeter o público a se enxergar nelas.



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Desde 2022

Nos palcos Brasil afora, em mais de 30 cidades, "Antes do Ano que Vem" iniciou temporadas em 2022 com passagens pelo Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e Campinas, entre outras dezenas de cidades.



Mariana Xavier traz à tona questões importantes do cotidiano, com temáticas como solidão, empatia e, também, a imposição para 'ser feliz' nas redes sociais.

"A peça se passa justamente na noite de Réveillon, quando há um aumento significativo no número de ligações com pedidos de ajuda. Datas como esta, de 'felicidade obrigatória', fazem aflorar ainda mais as emoções de quem não está lá muito satisfeito com a própria vida", comenta Mariana.

Mulheres à beira de um ataque (de nervos)

Pontualmente escrita para atuação de Mariana Xavier, o texto de Gustavo Pinheiro explora realidades passadas por mulheres em situações-limite na noite da virada do ano.



Dizuíte, a protagonista, uma funcionária da limpeza do local que só queria terminar o expediente e passar o réveillon com a família, está entre outras mulheres que se encontram em estados emocionais intensos. "Torço para que este espetáculo seja um convite para que cada pessoa na plateia também pense o que pode fazer por si mesmo, pela sua felicidade, o quanto antes. Se possível, antes do ano que vem", ressalta Pinheiro. SERVIÇO

"Antes do Ano que Vem", com Mariana Xavier

Quando: sexta, 30 e sábado 31 de outubro, às 20h, e domingo 1º de novembro, às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

A partir de R$ 60 no site do teatro

Informações: @teatroluizmendonca



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